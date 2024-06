Copacabana terá residencial com área de lazer no rooftop - Divulgação

Publicado 28/06/2024 12:13 | Atualizado 28/06/2024 12:14

Um dos bairros mais famosos do mundo, Copacabana vem despertando a atenção do mercado imobiliário com projetos voltados para o investidor e para os interessados em locação de temporada. Há também um perfil novo identificado pelo setor: o cliente “híbrido”, ou seja, aquele que compra a unidade, passa uma parte do tempo nela e aluga a outra para obter renda. É o caso do Be.in.Rio Tonelero, que o Opportunity Imobiliário e o Brix Fundo de Investimento Imobiliário lançaram ontem no bairro é já venderam mais de 60% das 70 unidades. O residencial é o segundo da parceria lançado em 2024 em Copacabana e o terceiro de uma coleção voltada para estes nichos de mercado. Todos os apartamentos serão entregues com armário ou closet design e bancada com cooktop elétrico de duas bocas, além de segurança, lazer no rooftop e conveniências. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 70 milhões.

Victor Tulli, CFO da Lobie, startup imobiliária que fará a gestão da locação dos imóveis do Be.in.Rio Tonelero e a administração do condomínio, afirma que as unidades compactas, localizadas em pontos estratégicos, ganham cada vez mais espaço no Rio de Janeiro. “O nosso objetivo é facilitar a vida do investidor e de quem não pode perder tempo com locações mais longas. Estamos vendo uma mudança de comportamento muito interessante de pessoas descobrindo as vantagens da moradia flexível, especialmente entre os jovens. Hoje, a maioria do nosso público interessado em short stay (locação de curta temporada) tem idades entre 25 e 36 anos”, conta Tulli.

O Grupo CTV também está investindo na “Princesinha do Mar”. Em parceria com a Progress Incorporadora, a construtora vai transformar o Bridge Clube Rio de Janeiro, na Rua Raul Pompéia, 12, em um residencial. “Serão 22 unidades de um quarto, segurança e lazer no rooftop com piscina, academia e coworking”, diz Felipe Videira, diretor do grupo. O VGV é de cerca de R$ 30 milhões.