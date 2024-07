Imóveis de um quarto tiveram preço médio de venda mais caro no primeiro semestre - AI

Publicado 02/07/2024 16:58 | Atualizado 02/07/2024 16:59

O preço dos imóveis residenciais para venda fechou com alta de 3,56% no primeiro semestre, aponta o Índice FipeZAP. A valorização foi registrada em 48 das 50 cidades monitoradas pelo índice, entre as quais 15 das 16 capitais: Curitiba (10,13%); João Pessoa (7,70%); Maceió (6,31%); Goiânia (6,23%); Salvador (6,22%); Belo Horizonte (5,70%); Florianópolis (5,12%); Recife (4,78%); Vitória (3,92%); Fortaleza (3,82%); São Paulo (3,16%); Manaus (2,31%); Brasília (2,12%); Rio de Janeiro (1,25%); e Porto Alegre (0,54%). Já em Campo Grande (MS), os preços tiveram queda de 1,01% no semestre.

De acordo com o estudo, o valor médio calculado para as 50 cidades observadas foi de R$ 9.020 o metro quadrado (m²). As unidades de um quarto se destacaram pelo preço médio de venda relativamente mais elevado (R$ 10.662/m²), enquanto o menor valor foi observado entre as unidades com dois quartos (R$ 8.094/m²). Entre as 16 capitais, Vitória (ES) apresentou o valor médio por m² mais alto na amostra (R$ 11.349/m²). Em seguida apareceram Florianópolis (R$ 11.340/m²); São Paulo (R$ 11.011/m²); Rio de Janeiro (R$ 10.101/m²); Curitiba (R$ 9.989/m²); e Brasília (R$ 9.181/m²).