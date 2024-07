Evento no Museu do Amanhã apresentou o primeiro retrofit do Porto Maravilha - Divulgação

Publicado 08/07/2024 20:54 | Atualizado 08/07/2024 20:56

O Museu do Amanhã, na Praça Mauá, recebeu hoje mais de 400 corretores de imóveis que foram apresentados ao primeiro retrofit do Porto Maravilha. O Sal Rio Residencial, projeto do Grupo CTV em parceria com a Pilar Capital, fundo de investimentos, fica na Rua Sacadura Cabral, 103, prédio que já foi sede da Cedae e do Inea (Instituto Estadual do Meio Ambiente). O edifício em estilo art déco tem quase 10 mil metros quadrados e 12 andares.



O novo residencial oferece 186 unidades, entre estúdios e apartamentos de um quarto, com valores a partir de R$ 189 mil. De acordo com Cláudio Martins, superintendente executivo de Habitação da Caixa, o interessado poderá financiar até 90% do valor do imóvel, com apenas 10% de entrada. O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) poderá ser usado, desde que o interessado cumpra as exigências do Conselho Curador do fundo, e o prazo de pagamento é de até 35 anos. “A taxa de juros também será competitiva e quem tiver relacionamento com a Caixa terá uma taxa ainda mais atraente. Os interessados podem ter mais informações nas agências da Caixa ou no estande do próprio empreendimento”, afirma Martins. Outro benefício será a isenção do ITBI (Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis), que representa 3% do valor da unidade e é calculado pela Prefeitura do Rio.

Mirante é destaque

Mirante é um dos diferenciais do novo residencial do Porto Maravilha Divulgação

O empreendimento tem ainda fachada ativa com seis lojas, segurança, lazer no rooftop e um mirante. Não haverá vaga de garagem, mas os moradores terão 186 vagas para bicicleta. A gestão da locação das unidades e a administração do condomínio serão feitas pela startup carioca Lobie. A proposta é facilitar a vida de quem está querendo obter renda com a locação, o cliente que vai morar uma parte do tempo no imóvel e alugar quando não estiver usando, e o comprador que vai morar de fato em um prédio com condomínio enxuto, moderno e eficiente. “O Sal conta com muitos diferenciais, entre eles um mirante que, com certeza, será um point da região”, afirma Felipe Videira, CEO do Grupo CTV. Segundo ele, para estimular o fechamento do negócio, os 60 primeiros compradores receberão as unidades com armários instalados. A expectativa é alcançar um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 65 milhões.