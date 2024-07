Consumo interno de artigos para casa também está em um momento positivo. Alta foi de 3,5% em abril - Freepik

Publicado 09/07/2024 17:01 | Atualizado 09/07/2024 17:04

O setor de artigos para casa e decoração permanece dando bons resultados este ano. Em abril, o segmento alcançou um total de R$ 4,84 bilhões, o que representa um crescimento de 4,1% na comparação com março. Já em relação ao mesmo período de 2023, a alta foi 7,1%, segundo o mais recente Termômetro ABCasa, levantamento realizado em parceria com o IEMI - Inteligência de Mercado. De acordo com o estudo, o cenário é impulsionado, em parte, pelo aumento nos preços médios dos produtos, que registraram avanço de 2,16% no acumulado do ano.

O consumo interno de artigos para casa também está em um momento positivo, atingindo R$ 5,18 bilhões em abril, alta de 3,5% em relação ao mês de março. E no acumulado do ano, o crescimento é de 12,4%. “A indústria está se recuperando bem da pandemia e as perspectivas para o futuro são animadoras. Acreditamos que o segmento continuará crescendo nos próximos meses, impulsionado pela retomada da economia e pelas novas tendências de consumo, que inclui a valorização das nossas casas e ambientes”, analisa Anderson Passos, diretor-executivo da ABCasa, entidade que representa o setor.