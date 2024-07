Prédio onde funcionou a Faculdade Mackenzie, no Centro, será um residencial com 117 unidades e lazer no rooftop - Divulgaçãp

Publicado 12/07/2024 18:35 | Atualizado 12/07/2024 18:39

O mercado imobiliário do Centro vem dando provas de seu aquecimento. A mais recente aconteceu nesta quinta-feira com a venda de todas as unidades no dia do lançamento do Bueno Studios Lifestyle, retrofit da Calçada e da Montserrat na Rua Buenos Aires, 283. De acordo com a startup Lobie, que fará a gestão da locação das unidades e a administração do condomínio, 90% foram para investidores interessados em obter renda com o aluguel. O prédio, onde funcionou a Faculdade Mackenzie, terá 117 unidades e nove lojas. Os imóveis foram comercializados com preços a partir de R$ 289 mil e financiamento da Caixa. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 55 milhões.

“Pela segunda vez consecutiva, os empreendimentos lançados com a Lobie Gestão Inteligente no Centro do Rio tiveram 100% das suas unidades vendidas no dia do lançamento. Isso mostra que a demanda por esse tipo de imóvel pelos investidores, que corresponde a 90% do público que comprou essas unidades, está alta. Esse público está apostando nos aluguéis que rendem um bom resultado líquido por mês, como já demonstra o Casa Mauá, do Opportunity Imobiliário, que foi o primeiro entregue pronto para morar com o perfil de unidades compactas, como também demonstra que os investidores apostam no Reviver Centro”, analisa Victor Tulli, CFO da Lobie.

De acordo com ele, o investidor está de olho na renda que será obtida com o aluguel e no ganho de capital. “Ou seja, a valorização do metro quadrado dessas unidades nos próximos anos”, explica Tulli.