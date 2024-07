Preço médio do metro quadrado para locação no Rio fechou em R$ 41,33 no primeiro semestre - Freepik

Preço médio do metro quadrado para locação no Rio fechou em R$ 41,33 no primeiro semestreFreepik

Publicado 11/07/2024 18:43

Após um período de alta, o mercado de locação no Rio de Janeiro registrou o menor avanço no primeiro semestre, analisando a curva desde 2021. O crescimento foi de 7,85% no preço médio do metro quadrado (m²), que fechou em R$ 41,33. De acordo com o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb, em 2023 o valor do aluguel subiu 2,28% de janeiro a junho; já em 2022, o percentual foi de 9,61%. E em 2021, a retração foi de 1,25% no período analisado.



Dos 34 bairros observados, 27 tiveram valorização no último semestre, com destaque para o Grajaú, que registrou alta de 24% nos seis primeiros meses do ano. Todos os Santos e São Cristóvão aparecem na sequência com crescimento de 20,5% e 18%, respectivamente. Por outro lado, a maior redução foi registrada na Lagoa: 4,5%. “O mercado imobiliário vem dando sinais de desaceleração desde o fim do ano passado. Não há, porém, queda no preço médio desde agosto de 2021. Além disso, é possível observar que o valor tem crescido de forma generalizada e espalhada por todas as regiões”, comenta Pedro Capetti, especialista em Dados do Grupo QuintoAndar. Confira o ranking dos 10 bairros mais valorizados:



- Grajaú - 24%

- Todos os Santos - 20,5%

- São Cristóvão - 18%

- Ilha do Governador - 16,9%

- Jacarepaguá - 13,6%

- Botafogo - 12,4%

- Flamengo - 11,4%

- Vila Isabel - 9,9%

- Engenho de Dentro - 9%

- Copacabana - 8,5%