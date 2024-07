Primeira edição de evento sobre arquitetura de interiores reuniu mais de 2.700 pessoas no Flamengo - Divulgação

Publicado 15/07/2024 14:49 | Atualizado 15/07/2024 15:10

A coluna traz hoje três dicas de mostras de decoração para você se programar e ficar por dentro das tendências e novidades. Confira:

2º Salão Rio de Interiores

Estudantes, arquitetos e urbanistas, além do público em geral já podem anotar na agenda: o 2º Salão Rio de Interiores acontecerá de 6 a 8 de agosto, no IAB-RJ (Instituto de Arquitetos do Brasil), no Flamengo. Com o tema Inteligências: ancestral, artificial e colaborativa, o evento realizado pela AsBEA-RJ (Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura) e pelo IAB-RJ vai reunir renomados profissionais em palestras e mesas-redondas temáticas, além de apresentar as novidades e as tendências do setor. A iniciativa também conta com a colaboração de Ana Paula Iespa, da Prosperar, que fez a captação comercial. Na primeira edição, realizada no ano passado, mais de 2.700 pessoas visitaram o evento. A programação completa e as inscrições estarão disponíveis a partir de hoje em http://iabrj.org.br/

CasaCor Rio

Mostra de decoração levará 45 ambientes para shopping em São Conrado Divulgação/Luke Garcia

Em novo endereço, a CasaCor Rio deste ano será realizada no Fashion Mall, em São Conrado, de 24 de setembro a 24 de novembro. Serão 45 ambientes que estarão divididos em três andares do shopping. Com o tema “De Presente, O Agora”, os profissionais vão criar as suas propostas a partir da reflexão sobre como as nossas decisões impactam no futuro. A ideia é fazer uma provocação para lembrar que um dia também seremos ancestrais e que é preciso pensar no legado que queremos deixar para as próximas gerações. A mostra é gratuita.

Mastercasa Itaipava

Evento de decoração em Itaipava tem como objetivo incentivar o uso da madeira nas construções Divulgação

Já para quem está em Itaipava, na Região Serrana do Rio, ou pretende fazer um passeio por lá, é possível visitar até o dia 11 de agosto a Mastercasa Itaipava. A mostra de decoração tem como objetivo incentivar o uso da madeira nas construções, tornando-as cada vez mais sustentáveis, além de contribuir para a redução da emissão de carbono. A CRAS Madeira, patrocinadora do evento, forneceu a matéria-prima para mais de dez espaços da mostra, incluindo assoalhos, deck, forros, móveis e peças carbonizadas. A empresa também está presente com um lounge na entrada da residência colonial que é toda cercada pela Mata Atlântica. Os ingressos (R$ 30 meia) e (R$ 60 inteira) podem ser comprados em sympla.com.br.