Iniciativa do Secovi Rio vai discutir o futuro da locação de imóveis - Freepik

Iniciativa do Secovi Rio vai discutir o futuro da locação de imóveisFreepik

Publicado 18/07/2024 15:51 | Atualizado 18/07/2024 15:53

Hoje a coluna traz mais uma dica de evento, desta vez voltada para o mercado de aluguel de imóveis. O Locação Summit By Secovi Rio (Sindicato da Habitação) acontecerá no dia 30 de outubro, a partir das 8h30, no Centro de Convenções Bolsa do Rio, no Centro. O objetivo é discutir o futuro da locação com palestras e networking, além do acesso a expositores. Entre os assuntos estarão aspectos jurídicos e tributários, inovação, crescimento de empreendimentos multifamily (prédios construídos exclusivamente para locação) e indicadores. A programação completa e como comprar os ingressos estão em locacaosummit.com.

Residencial no Jardim Oceânico

Residencial no Jardim Oceânico teve quase 100% das unidades vendidas antes do lançamento Divulgação

A JB Andrade Imóveis está lançando mais um empreendimento no Jardim Oceânico (Barra da Tijuca). O novo condomínio tem 14 unidades entre apartamentos e coberturas, além de lazer com piscina e sauna. O VGV (Valor Geral de Vendas) é de R$ 26 milhões. Segundo Thiago Andrade, diretor da empresa, entre os projetos comercializados no primeiro semestre no Jardim Oceânico e no Recreio dos Bandeirantes, dois nem chegaram a ser lançados oficialmente e foram quase 100% vendidos. “Os resultados mostram que a demanda por imóveis nestas duas regiões está aquecida, em especial no Jardim Oceânico, bairro onde temos mais de 100 prédios construídos”, afirma Andrade.