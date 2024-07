Eventos são oportunidades de qualificação e networking para profissionais do mercado imobiliário - Freepik

Eventos são oportunidades de qualificação e networking para profissionais do mercado imobiliárioFreepik

Publicado 17/07/2024 17:02 | Atualizado 17/07/2024 17:04

Transformando o futuro do mercado imobiliário será tema do 7º Incorpora - Fórum Brasileiro das Incorporadoras 2024, que acontecerá no dia 24 de setembro, no Teatro B32, em São Paulo. O encontro vai reunir personalidades do setor para discutir e definir as decisões estratégicas do segmento que têm impacto direto no desenvolvimento econômico do país nos próximos anos. Na programação, dados exclusivos e expectativas para 2025, palestras com CEOs de incorporadoras e bancos públicos e privados, além de debates sobre o uso inteligente de novas tecnologias e soluções. Os ingressos podem ser comprados em https://encurtador.com.br/Fdb36