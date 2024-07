Especialista orienta que, em áreas com muita exposição ao sol, é importante escolher um sofá com acabamentos mais resistentes - Divulgação/Sidney Doll

Publicado 19/07/2024 19:12 | Atualizado 19/07/2024 19:14

O sofá é um dos grandes protagonistas da casa, podendo estar na sala, no escritório e até nas áreas externas. E para que o móvel conserve a beleza e a durabilidade, é importante escolher um bom acabamento. A arquiteta Rosangela Pena destaca que a qualidade desse item precisa estar entre as prioridades na hora da compra. Segundo ela, o acabamento de um sofá envolve etapas muito importantes em sua fabricação, como costuras, encaixes, tipos de bordas e outros elementos. "Sempre informo o conceito técnico e estético das alternativas, enfatizo a durabilidade e deixo o cliente ciente e livre para direcionar as escolhas", explica Rosangela. Confira algumas dicas da especialista:

Conforto é prioridade

O acabamento influencia significativamente no conforto oferecido pelo móvel. A definição de materiais macios e de alta qualidade garante que o estofado não apenas tenha uma aparência agradável como também ofereça o máximo de bem-estar para os usuários. Tecidos de algodão, linho e veludo, por exemplo, são conhecidos por sua suavidade e durabilidade, proporcionando uma sensação agradável ao toque e suportando bem o uso diário. Enchimento e estrutura também são critérios importantes que estão ligados à ergonomia, com encostos ajustáveis, profundidade adequada do assento e almofadas que auxiliam para uma boa experiência.

Crianças e pets

Para quem tem crianças e animais domésticos em casa, a dica é usar lona de algodão ou tecidos sintéticos, que são duráveis e fáceis de limpar. Deve-se evitar seda, veludo e tecidos finos, que são mais delicados. Linho e tramas também não são recomendados devido a possíveis arranhões e rasgos. O tipo do ambiente também deve ser levado em consideração. Para o living ou o home theater, opte por um material de toque macio, que remeta ao aconchego. Ainda no estar, prefira tecidos mais nobres e imponentes a fim de conquistar sofisticação. Por fim, em locais de muito calor, a recomendação é recorrer ao linho ou algodão puros, materiais mais frescos. Para lugares frios, o veludo e a lã são boas pedidas.

Influência na decoração

A escolha do acabamento do sofá é uma ferramenta poderosa no design de interiores, capaz de transformar completamente a estética e a versatilidade de um ambiente. Com a seleção cuidadosa de cores, texturas, estilos e materiais é possível resultar em um espaço que não só atenda às necessidades práticas dos moradores como também reflita sua personalidade e gosto estético. Por exemplo: um sofá revestido de couro traz uma sensação de sofisticação, diferentemente de um modelo com lona, que transmite um ar mais descolado, casual.

Acústica do ambiente

A escolha do acabamento do sofá pode ter um impacto significativo na acústica de um ambiente. Tecidos macios e porosos, como veludo, chenille e linho, ajudam a absorver o som, reduzindo a reverberação e os ecos. Por outro lado, superfícies mais sólidas e lisas, como o couro, tendem a refletir o som, aumentando a reverberação e os ruídos no ambiente.

Alta exposição solar

Espaços com alta exposição à luz solar pedem revestimentos que sejam duráveis e resistentes ao desbotamento. A recomendação são os materiais especificados por seus fabricantes para área externa, como madeira naval e tecidos Aqua Block, que são extremamente fortes e duráveis. Além disso, é importante usar capas removíveis que possam ser lavadas e substituídas, e considerar o uso de cortinas ou persianas para controlar a quantidade de luz solar direta que incide sobre o estofado, protegendo assim o tecido e aumentando a sua longevidade.

Impacto ambiental

Avaliar a sustentabilidade e o impacto ambiental dos acabamentos de sofás também deve ser levado em consideração. Isso envolve vários fatores, incluindo a origem dos produtos, o processo de fabricação, a durabilidade e a possibilidade de reciclagem. Neste caso, a orientação é optar por materiais naturais e de origem sustentável, como algodão orgânico, linho e couro vegano, tem aumentado. Vale ainda conhecer o processo de fabricação para entender e avaliar o impacto ambiental gerado, além da durabilidade do produto, elegendo acabamentos duráveis que tendem a ter uma vida útil mais longa.

Manutenção e limpeza

No caso dos tecidos, procure as opções com aplicação de teflon, mais resistentes e de fácil manutenção. Para limpar basta pano úmido. Com relação à limpeza mais pesada, melhor contratar empresas especializadas em higienização de estofados. Lembrete importante: nunca passar produtos químicos no sofá, pois há o risco de manchá-lo.