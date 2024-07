No primeiro semestre foram financiados 247,7 mil imóveis no país com recursos da poupança - Freepik

Publicado 30/07/2024 09:56 | Atualizado 30/07/2024 09:57

Os financiamentos da casa própria no país com recursos da poupança, modalidade conhecida como SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) chegaram a R$ 82,1 bilhões no primeiro semestre, avanço de 7% ante o mesmo período de 2023. Foram financiados 247,7 mil imóveis, recuo de 5,1% frente aos seis primeiros meses do ano passado.



De acordo com balanço da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), só em junho foram liberados R$ 16,98 bilhões, o que representa 50,4 mil imóveis, nas modalidades de aquisição e construção. A alta é de 3% em relação a maio. Já comparando com o mesmo mês de 2023, o crescimento é de 28,3%. Segundo a associação, foi a quarta maior quantidade de unidades financiadas em junho analisado pela série histórica.

Premiação no canteiro de obras

A Somattos Engenharia, empresa com projetos em Belo Horizonte (MG), acaba de lançar o Programa Capacete Dourado para premiar os trabalhadores que se destacam na promoção da segurança nos canteiros de obras. A iniciativa pontua os funcionários em aspectos como uso dos equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) corretamente, adoção das regras e procedimentos de segurança e a presença constante no trabalho. A expectativa é que a premiação ocorra a cada mês.