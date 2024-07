Hotel no Centro foi palco das vendas do primeiro retrofit do Porto Maravilha - Thiago Sanches

Publicado 26/07/2024 19:26 | Atualizado 26/07/2024 19:29

O Centro dá mais uma prova de que está nos holofotes do mercado imobiliário. Isso porque mais de 90% das unidades do Sal Rio Residencial, primeiro retrofit do Porto Maravilha, foram vendidas em apenas cinco horas do lançamento que aconteceu hoje em um hotel da região, totalizando R$ 58 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas). O empreendimento do Grupo CTV em parceria com Pilar Capital terá 192 unidades, incluindo as seis lojas da fachada ativa do novo condomínio. Os imóveis foram comercializados com preço médio de R$ 280 mil.

O projeto é assinado pela Cité Arquitetura. O edifício em art déco tem quase 10 mil metros quadrados e 12 andares. As obras já iniciaram e terão duração de 18 meses. "Investir nesta região é uma quebra de paradigma para nós da CTV e um resgate de uma parte importante da história da cidade. O empreendimento não apenas cumpre o seu papel de atender quem quer morar ou investir no Centro como também deixará um legado, pois estamos falando da Pedra do Sal", diz Felipe Videira, CEO do Grupo CTV.

O empreendimento contará com gestão inteligente da startup carioca Lobie, que fará a gestão do condomínio e das unidades voltadas para locação. É o terceiro lançamento consecutivo, no Centro do Rio, com a participação da Lobie, que é sucesso de vendas. O primeiro foi o Casa Mauá, do Opportunity Imobiliário, e o segundo foi o Bueno Studios Lifestyle, da Calçada em parceria com a Montserrat.

"A Lobie nasceu para gerir de forma inteligente os lares compactos, cada vez mais demandados em uma cidade cosmopolita, turística e urbana como o Rio de Janeiro. Fico muito feliz em ver nossa tese comprovada com mais um sucesso em sequência. Aqui nossa gestão inteligente entregará um condomínio enxuto, excelente para quem vai morar, e um resultado líquido esperado acima de R$ 33 mil no ano, rentabilidade acima de 0,82% a.m; perfeito para quem investiu", comenta Victor Tulli, CFO da Lobie.

As imobiliárias Lopes e Patrimóvel foram as responsáveis pelas vendas.