Publicado 29/07/2024 16:12 | Atualizado 29/07/2024 16:12

Quem tem plantas em casa sabe que, no inverno, elas enfrentam algumas dificuldades para se desenvolverem. Uma solução indicada por especialistas é criar um jardim de inverno, ou seja, um ambiente acoplado ao lar, como varanda fechada, estufa ou espaço integrado a um cômodo. Assim, é possível ter o verde mesmo com temperaturas mais baixas. Segundo a arquiteta do Grupo A.Yoshii, Lorena Santos, os jardins de inverno deixam os espaços relaxantes para o lazer e a contemplação, além de trazer um equilíbrio ambiental, criando um microclima ideal para os moradores. Confira as orientações da arquiteta e crie o seu espaço verde em casa:

Sala repleta de folhagens e espécies

Este espaço pode se transformar em um verdadeiro jardim de inverno. É importante investir em uma iluminação zenital - técnica em que a luz natural entra por meio de aberturas criadas no teto - para permitir a entrada abundante de luz. Caso não seja possível plantar diretamente no solo, é recomendável utilizar vasos de plantas e espalhá-los estrategicamente. Outra opção é utilizar as paredes, instalando suportes para vasos menores e outros objetos decorativos. Ainda é necessário equilibrar o estilo do ambiente e adquirir móveis que possam receber a luz solar constante.

Jardim vertical

Esses ambientes permanentes estão sendo cada vez mais utilizados na decoração, pois oferecem a beleza das plantas naturais sem se preocupar com a manutenção e durabilidade. Eles podem ser projetados dentro de casa, em diversos ambientes e com os mais diferentes estilos de decoração. As plantas compridas e finas trazem textura, profundidade e tranquilidade ao espaço.

Plantas suspensas

Usar vasos suspensos ou presos na parede é uma boa saída para manter o verde dentro de casa. Trazendo um aspecto aconchegante, sem perder a beleza e a sofisticação, as plantas suspensas, em efeito cascata, são ideais quando se trata de decoração com toque delicado. Além da beleza, esse tipo de planta traz textura e leveza para áreas internas e externas. Elas são fáceis de encontrar e dão destaque para o ambiente. A proposta é optar por folhagens de diferentes tons de verde, formatos, texturas e volume.

Árvores dentro de casa

Para valorizar o pé direito alto de alguns imóveis e proporcionar um design de interior marcante, a árvore indoor requer alguns cuidados prévios como analisar seu tamanho, profundidade das raízes e necessidade de luz e água. Caso o ambiente comporte uma árvore plantada, o ideal são as árvores, como a da felicidade, oliveira, figueira-lira, laranjeira e estrelicia. Caso não seja possível, a sugestão é manter a espécie em um vaso grande. Se optar por uma árvore plantada, cabe destacar a necessidade de impermeabilizar o piso e criar bordas em torno do canteiro, que será preenchido com substrato.

O que plantar durante o inverno?



As espécies que se adaptam melhor ao frio são aquelas de clima menos tropical, geralmente não nativas. Por essa razão, é importante lembrar de regar as plantas e se preparar para um período de "dormência", já que não é comum ver plantas brotando durante o frio. Algumas dicas de espécies para decoração durante a estação são: alecrim, azaléia-pink, babosa, hortênsia, jasmim dos poetas, lavanda, moréia branca e melaleuca.

Como e onde montar um jardim de inverno?

Os jardins de inverno costumam ser parcialmente fechados nas laterais e apresentam abertura no teto. A principal orientação é aproveitar espaços que costumam receber luz natural, como varandas ou sacadas fechadas com vidro, pois fornecem claridade suficiente para o desenvolvimento das plantas. Essas são ótimas opções para otimizar o espaço do seu apartamento. Também é possível construir o projeto sob o vão de uma escada, hall de entrada particular ou sala de estar. Além de selecionar as plantas, é importante decorar o ambiente. Materiais como bambu, rochas, tijolo, madeira de demolição, cerâmica, ladrilhos ou porcelanato são excelentes opções de revestimentos para pisos e paredes do jardim, arrematando o projeto com um toque de sofisticação e charme.

Cuidados com o jardim de inverno

- Atente-se para as necessidades específicas de cada espécie de planta;

- Garanta luminosidade para elas;

- Certifique-se de que as plantas terão ventilação adequada, protegendo-as das correntes de ar;

- Cuide dos períodos de rega de cada espécie;

- As folhagens exigem limpeza frequente;

- Faça a poda regularmente;

- A adubação e a fertilização são etapas importantes para a saúde das plantas.