A manutenção do equipamento deve acontecer a cada dois anos ou sempre que mudanças no funcionamento sejam notadasFreepik

Publicado 31/07/2024 16:58

O aquecedor de gás faz parte da nossa rotina e, no inverno, ele é ainda mais utilizado. Por isso, é muito importante redobrar os cuidados e não esquecer de fazer a manutenção do equipamento. São dicas de segurança que também podem ajudar a reduzir a conta no final do mês. "É fundamental procurar um técnico habilitado ou empresa especializada para realizar a instalação e a manutenção correta, atendendo às normas vigentes”, alerta Christiane Delart, diretora do Sistema de Distribuição de Gás da Naturgy.

Para quem está pensando em comprar um aquecedor, a especialista explica que os equipamentos devem ser homologados por órgãos competentes e precisam ser instalados de forma correta, de preferência, na área de serviço. A manutenção, segundo ela, deve acontecer a cada dois anos ou sempre que mudanças no funcionamento do aparelho sejam notadas.

Já para evitar desperdício, a recomendação é que a temperatura máxima não seja usada sem necessidade. Na hora do banho, a dica é usar o botão de quantidade de gás em vez de colocar no máximo e misturar água fria. Além disso, vale conferir se o queimador está acendendo imediatamente quando a torneira de água quente é aberta. Caso não ocorra, é preciso substituir as pilhas ou verificar a ligação elétrica do aparelho. “Outra importante dica é manter a ducha limpa para que as impurezas vindas na água não atrapalhem o funcionamento do equipamento”, complementa Christiane. Confira outras orientações:

- Para saber se o aparelho está funcionando corretamente, uma indicação é a aparência da chama, que deve estar estável e com a cor azulada. Uma chama instável e amarelada indica que o aparelho está desregulado ou necessitando de manutenção.

- Também é seguro manter as pilhas utilizadas no equipamento sempre novas. Um indicativo desta durabilidade é que a chama do aquecedor deve acender num tempo médio de 10 segundos.

- Se for viajar ou ficar muito tempo sem usar os equipamentos a gás, é importante fechar os registros do fogão e o aquecedor como medida adicional de segurança.

- Tome cuidado com aquecedores que estão muito tempo sem serem usados. Antes de ligar, é bom verificar as condições das peças e das conexões, que podem ficar gastas com o tempo. O ideal é que um especialista faça essa avaliação.

- Na hora de trocar o aparelho, escolha os mais modernos e homologados por órgãos competentes. Esses equipamentos têm acendimento automático, sensores e outros recursos que garantem maior eficiência e segurança.

- Todos os aquecedores instalados devem ter uma chaminé em conformidade com a indicação de seu fabricante e normas de segurança vigentes. A chaminé é responsável pela condução dos gases resultantes da queima do gás para o exterior da residência.

- O aquecedor deve ser instalado em local com ventilação adequada. Para isso, é preciso que janelas e basculantes estejam livres de obstáculos que impeçam a renovação do ar. Eles devem ter uma área superior fixa, permanentemente aberta, acima de 1,5m do piso, com, no mínimo, 600cm². Na parte inferior, também deve haver ventilação, que pode ser por meio de um corte de aproximadamente 3cm na porta ou da instalação de uma veneziana com área mínima de 200cm², abaixo de 0,80m do piso.

- O local ideal para a instalação é na área de serviço. Porém, se o ponto de gás existente estiver no banheiro, a empresa recomenda que, caso ainda não tenha feito a Inspeção Periódica de Gás (IPG), o morador busque imediatamente um técnico habilitado ou empresa especializada, para avaliar se é possível fazer a instalação conforme as normas vigentes.