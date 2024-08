Além da segurança, moradores do Rio também são os mais preocupados com a oferta de comércio e serviços a uma distância caminhável - Freepik

Publicado 05/08/2024 20:12

Os moradores do Rio de Janeiro são os brasileiros que mais valorizam a segurança ao escolher um imóvel para moradia. No Estado do Rio, 71% dos entrevistados apontaram "vizinhança segura" como o fator mais importante. Na sequência, vieram “comércio”, com 67% das respostas, e “fácil acesso a vias importantes”, com 63% das preferências. Os dados são de pesquisa da startup Loft, em parceria com a Offerwise. O levantamento, feito no mês de junho com uma amostra representativa da população brasileira adulta, apurou o que moradores de diferentes estados levam em consideração na hora de trocar de endereço.



"A opção 'vizinhança segura' foi a mais citada em todas as classes sociais, faixas etárias e macrorregiões do país, o que demonstra como esse fator é crucial para os brasileiros. Mas no Rio, esse aspecto fica consideravelmente à frente de outros que também trazem qualidade de vida, como a proximidade do trabalho", analisa Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.



Os fluminenses, aliás, também são os mais preocupados com a oferta de comércio e serviços a uma distância caminhável. E, junto com os paulistas, são os que mais valorizam “fácil acesso a metrô e ônibus”. Já entre as opções menos valorizadas estão “escolas da região” (33%), “trânsito da região” (37%) e “proximidade do trabalho” (41%).



Evento no IAB-RJ

A arquiteta e urbanista Marcela Abla, presidente do IAB-RJ (Instituto dos Arquitetos do Brasil) e o arquiteto Celso Rayol, sócio da Cité Arquitetura e vice-presidente de Relações Institucionais da AsBEA-RJ (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) farão a abertura do 2º Salão de Interiores que começará amanhã no IAB-RJ (Flamengo) e vai até quarta-feira, dia 8. A organização do evento é de Ana Paula Iespa, da Prosperar.



O ingresso para os três dias de evento custa R$ 30 e pode ser adquirido pelo Sympla. Associados AsBEA/RJ e IAB-RJ têm 50% de desconto.