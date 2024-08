Carlos Fernando de Carvalho, presidente do Conselho da Carvalho Hosken - Divulgação

Publicado 11/08/2024 10:40 | Atualizado 11/08/2024 10:42

A coluna abre espaço para informar que o empresário e engenheiro Carlos Fernando de Carvalho faleceu neste sábado, dia 10 de agosto, aos 100 anos, de causas naturais. Dr. Carlos, como era respeitosamente chamado, fundou a Carvalho Hosken em 1951, aos 27 anos. A empresa é considerada uma das maiores desenvolvedoras urbanas do país. O engenheiro foi pioneiro ao investir na Barra da Tijuca desenvolvendo bairros planejados como Península, Rio2, Ilha Pura, Cidade Jardim e Centro Metropolitano, além de tantos outros empreendimentos no Rio, como Atlântico Sul, Quintas & Quintais, Alto Leblon, Village São Conrado, que mudaram a paisagem da cidade e o modo de viver do carioca.

O empresário, que atualmente ocupava a presidência do Conselho da Carvalho Hosken, era considerado um visionário, apaixonado por obras de arte, pelo paisagismo e pela Barra, onde morava com a sua família. Carlos Fernando de Carvalho construiu um legado para o mercado imobiliário e para o desenvolvimento da cidade. O engenheiro deixa esposa, filhos, netos e bisnetos.



O velório será nesta segunda-feira, dia 12, das 10h às 13h, no Crematório da Penitência (Rua Monsenhor Manuel Gomes, 307, Caju).