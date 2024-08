Residencial em Botafogo é um dos destaques de seminário de arquitetura em São Paulo - Divulgação

Residencial em Botafogo é um dos destaques de seminário de arquitetura em São PauloDivulgação

Publicado 07/08/2024 16:30 | Atualizado 07/08/2024 16:33

Os edifícios Highlight e Spotlight que fazem parte do empreendimento Jardim Botafogo, na Zona Sul do Rio, serão um dos destaques da 3ª edição do ADIT ARQ, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 8, no hotel Pullman Vila Olímpia, em São Paulo. O seminário tem como objetivo promover o diálogo sobre os melhores projetos do país e do mundo sob as óticas da arquitetura, do design, do ESG (Environmental, Social and Governance), da inovação e da operação dos mercados imobiliário e turístico. O projeto do Jardim Botafogo, que é assinado pela Cité Arquitetura, é uma parceria entre o Opportunity Imobiliário e a Performance Empreendimentos Imobiliários. Ana Alho, gerente de Produto do Opportunity Imobiliário, Fernando Costa, sócio-fundador da Cité Arquitetura, e Matheus Braga, diretor de Incorporação da Performance, vão apresentar o case aos participantes. O residencial, projeto desenvolvido por meio de Design Thinking (com a colaboração de todos os envolvidos, inclusive os potenciais clientes) ajudou a impulsionar a revitalização de um trecho que não era bem utilizado de Botafogo.

Conceito “casa na árvore”

Empreendimento em Santa Catarina tem conceito de casa na árvore e iniciativas sustentáveis Divulgação

Já em Santa Catarina, no Sul do país, o Infinitá Treehouse (casa na árvore), da construtora Blue Heaven, tem projeto assinado pelos escritórios de arquitetura franco-brasileiro Triptyque e Architects Office. Com design e elementos integrados à natureza, o empreendimento tem tecnologias sustentáveis como sistema que pode reduzir o consumo de água tratada em até 60% e iluminação em LED que consome até 80% menos energia. O condomínio terá ainda hortas em cada apartamento e fachadas verdes com jardins suspensos.