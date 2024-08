No Rio de Janeiro, valor médio do metro quadrado residencial foi de R$ 10.131/m² em julho - Freepik

No Rio de Janeiro, valor médio do metro quadrado residencial foi de R$ 10.131/m² em julhoFreepik

Publicado 08/08/2024 18:23

A curva de valorização dos imóveis residenciais para venda permanece alta no país, alcançando 0,76% em julho nas cidades brasileiras monitoradas pelo Índice FipeZAP. Em junho, o percentual foi de 0,61%. De acordo com o estudo, o preço médio do metro quadrado (m²) no mês passado chegou a R$ 9.082, com a unidade de um quarto apresentando um valor de venda relativamente mais elevado (R$ 10.740/m²). Já as de dois quartos fecharam julho com o m² em R$ 8.153/m².

A pesquisa revela ainda que, entre as 22 capitais monitoradas, Florianópolis (SC) registrou a maior valorização por metro m²: R$ 11.426/m². Em seguida apareceram Vitória (R$ 11.355/m²); São Paulo (R$ 11.077/m²); Curitiba (R$ 10.132/m²); Rio de Janeiro (R$ 10.131/m²); Brasília (R$ 9.254/m²); Belo Horizonte (R$ 8.887/m²); Maceió (R$ 8.821/m²); Recife (R$R$ 7.976/m²); Goiânia (R$ 7.643/m²); e Fortaleza (R$ 7.564/m²).