Tons neutros e iluminação indireta no quarto podem trazer um clima aconchegante de invernoEmerson Rodrigues

Publicado 09/08/2024 12:12 | Atualizado 09/08/2024 12:19

Os dias mais frios são ideais para aproveitar a casa na companhia da família e dos amigos. Por isso, os ambientes precisam estar preparados para transmitir sensação de acolhimento. E a decoração tem papel importante nessa função, pois com os elementos certos, é possível deixar os espaços quentinhos, confortáveis e bonitos. Para ajudar na tarefa, a coluna reuniu algumas dicas da Yamamura, empresa de iluminação. Confira:

Decoração

Sempre busque elementos que tragam a sensação de calor, como almofadas, tapetes, mantinhas, sofás, poltronas e acessórios com tecidos mais felpudos e quentes. Também abuse dos tons terrosos, amadeirados, ou mais escuros, que além de elegantes, combinam com a estação.

Iluminação por tipo de espaço

Sala de estar. Muito versátil, a sala permite a realização de várias atividades em família. Lustres, pendentes ou plafons com luzes indiretas ou difusas são ótimas para aumentar a sensação de aconchego. Luminárias de piso, mesa ou arandelas com efeitos de luz similares também são opções para uma iluminação mais intimista nos cantinhos de leitura ou descanso.



Sala de jantar. Lustres e pendentes são sempre muito elegantes no espaço. Invista em peças com acabamentos em madeira ou cobre para tornar o ambiente ainda melhor.



Quarto. Abajures, pequenos pendentes, luminárias de piso ou arandelas em madeira, metal ou tecido trazem romantismo ao décor do quarto. Uma luz gostosa, de preferência com uma peça que controla a intensidade, colabora para o momento que antecede ao sono.



Cozinha e áreas gourmets. Utilize plafons para a iluminação geral, além de pendentes nas bancadas americanas. Peças na cor terracota ou em madeira têm tudo a ver com o clima da estação. Fitas de led instaladas junto à marcenaria também tornam o ambiente mais bonito e funcional. Nessas áreas, em especial, dê preferência à luz de temperatura branco neutro (4000K), que é um meio termo entre o branco frio (5000K a 6500K - geralmente usado nessas áreas de atividades culinárias) e o branco quente (2700K a 3000K - que promove a sensação de relaxamento), mas não é tão indicada para espaços de trabalho, que necessitam de maior foco e atenção.



Home office. Aposte em luminárias de mesa que proporcionam conforto visual. Conte também com outras peças como as luminárias centrais – que realizam a iluminação principal do ambiente (caso de plafons, trilhos com spots, lustres e pendentes). Assim como no tópico anterior, a recomendação é por uma luz de temperatura neutra (4000K), que contribui com a concentração, mas mantém o bem-estar.