O novo indicador tem como objetivo mostrar ao consumidor como está a confiança do setor de consórciosFreepik

Publicado 12/08/2024 18:09 | Atualizado 12/08/2024 18:11

O Índice de Confiança do Setor de Consórcios (ICSC), criado pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), subiu 4,2 pontos a mais em julho na comparação com maio: 64 e 68,2 respectivamente. Isso mostra boas perspectivas para os próximos meses do ano, segundo a assessoria econômica da entidade. Para Luiz Antonio Barbagallo, economista da Abac, o indicador reflete um cenário positivo. "Enquanto foi observada estabilidade nas avaliações sobre o cenário econômico, com viés de crescimento, para o Sistema de Consórcios houve sinalização de boas expectativas, mesmo com as administradoras demonstrando cautela em suas projeções”, analisa Barbagallo.

O novo indicador tem como objetivo mostrar ao consumidor como está a confiança dos principais executivos das administradoras associadas em relação ao sistema de consórcios e à economia de uma forma geral. Além dos tradicionais indicadores estatísticos, publicados de forma regular, a entidade divulgará bimestralmente o resultado do ICSC, apontando as expectativas setoriais para curto prazo, com base nas respostas dos filiados à Abac, que representam 73% das administradoras autorizadas pelo Banco Central. Esse universo corresponde a 99% dos participantes ativos do setor. "O ICSC variará de 0 a 100 pontos, no qual a pontuação acima de 50 indicará otimismo dos empresários em relação ao sistema de consórcios no contexto econômico de curto prazo. Em contrapartida, abaixo de 50 pontos demonstrará falta de otimismo para o período analisado”, explica Barbagallo.