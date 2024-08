Evento para síndicos no Aterro do Flamengo mostrará novidades em tecnologia, gestão e manutenção, entre outros temas - Freepik

Quem é síndico sabe que para exercer a função é preciso estar preparado e informado. Uma destas oportunidades é o Congresso URBX de Síndicos Profissionais e Gestores de Propriedades que acontecerá com a Expo Síndico nos dias 22 e 23 de outubro, no Vivo Rio (Aterro do Flamengo). Mais de dois mil síndicos são esperados no evento que mostrará como enfrentar os desafios da gestão condominial de forma inovadora com a presença de cerca de 30 palestrantes nacionais e internacionais. "A expectativa é atrair um público ainda maior que a edição do ano passado, uma vez que a carreira de gestor está em franca ascensão e há muitos novos condomínios sendo instalados. Serão apresentadas novidades em termos de tecnologias, de gestão, manutenção, e questões importantes que precisam ser atualizadas na parte jurídica e ambiental, entre outras”, comenta Giovani Oliveira, CEO da URBX. Os ingressos custam a partir de R$ 79,90 e podem ser comprados em sympla.com.br/evento/xi-congresso-de-sindicos profissionais-e-gestores-de-propriedades-e-expo-sindico/2459304?referrer=www.google.com.

Pesquisa da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) revela que, em 2023, a construção civil e a incorporação imobiliária investiram mais de R$ 296 milhões em segurança do trabalho, aumento de 74% na comparação com 2022. Atento a isso, o Grupo A.Yoshii, que emprega cerca de cinco mil trabalhadores, entre empregados diretos e terceirizados, promoveu no primeiro semestre deste ano mais de 25 mil horas de treinamento sobre o assunto, reunindo 24 temas relacionados à proteção e saúde.