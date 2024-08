Formato lado a lado é dica para ganhar espaço e acomodar os hóspedes com mais aconchego - Leandro Moraes

Publicado 16/08/2024 09:00 | Atualizado 17/08/2024 09:23

Receber visitas que vão passar uns dias na sua casa é um momento muito especial. Por isso, é importante preparar um espaço para acomodar amigos ou familiares de forma acolhedora e simpática. Para quem tem um quarto a mais, a sugestão é transformar o ambiente com dicas simples, tornando a estadia inesquecível para o anfitrião e para quem é recebido.



De acordo com a arquiteta Patricia Penna, de modo geral, é gentil oferecer toalhas de banho e rosto, lençóis, travesseiros e cobertores, além de itens de higiene pessoal. “Também vale oferecer um apoio para a mala e bolsa, bem como para as roupas. É muito desagradável as malas ficarem no chão e as roupas amassadas", observa Patricia. A arquiteta dá outras dicas:

Neutralidade no décor

Dentro do projeto residencial, não existe uma regra para determinar que a decoração do quarto de hóspedes deva acompanhar referências presentes nos demais. Com essa liberdade, a dica é a aplicação de cores neutras para o mobiliário, cortinas e o enxoval de cama. Com essa base, é possível brincar com texturas presentes em tecidos como a camurça e o linho, além dos papéis de parede texturizados

Dormitórios temáticos

Também é viável trabalhar com projetos inspirados na localidade da residência. Em casas de praia, montanha ou de campo, a presença de elementos naturais como a madeira, a palhinha e o linho se fundem com cores que remetem à natureza e ao ar livre.

Quarto para mais de um hóspede

Para os casos de famílias que recebem convidados com frequência e no estilo temporada, é necessário estudar e analisar o layout disponível no dormitório para entender como posicionar mais de uma cama dentro do ambiente. O objetivo é não limitar a circulação e não entregar a sensação de um dormitório apertado. Outra possibilidade é utilizar as bicamas, que também acomodam mais de um hóspede, ou alternativas como sofá-cama ou poltronas que, embora mais limitadas, atendem a mesma finalidade.