Aluguel no Rio de Janeiro subiu 0,21% em julho. Já no país, a alta foi de 1,12%Freepik

Publicado 14/08/2024 11:57 | Atualizado 14/08/2024 11:58

O valor do aluguel residencial continua elevado no país. Em julho, a alta foi de 1,12%, desacelerando ante o percentual de 1,43% observado em junho. Segundo o Índice FipeZAP, os preços de locação dos imóveis de dois quartos apresentaram uma valorização de 1,24%, enquanto as unidades com quatro ou mais quartos registraram 0,89%.

Das 36 localidades monitoradas pelo índice, 31 apresentaram alta, incluindo 19 das 22 capitais: Porto Alegre (4,30%); Campo Grande (3,49%); Salvador (2,42%); Belém (1,91%); Recife (1,39%); Fortaleza (1,36%); Cuiabá (1,24%); São Paulo (1,23%); Belo Horizonte (1,03%); Brasília (0,94%); Manaus (0,93%); Goiânia (0,82%); Curitiba (,78%); Natal (,77%); Maceió (,49%); Vitória (0,24%); Rio de Janeiro (0,21%); João Pessoa (0,11%) e Florianópolis (0,02%). Já a retração no valor do aluguel residencial foi observada em Teresina (-0,82%); Aracaju (-0,59%); e São Luís (-0,15%).

O estudo indica ainda que o preço médio da locação fechou julho em R$ 46,41 por metro quadrado (m²). Os maiores valores foram registrados em unidades de um quarto (R$ 60,84/m²) e os menores entre as de três quartos (R$ 40,20/m²).