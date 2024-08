Fórum de Desenvolvimento Imobiliário inclui todos os braços da cadeia produtiva, entre eles o financiamento, a locação e a venda de imóveis - Freepik

Publicado 21/08/2024 18:50 | Atualizado 21/08/2024 18:55

Promover o diálogo entre a cadeia produtiva, construir consensos e apoiar ações que estimulem o desenvolvimento da atividade imobiliária no país são os objetivos do Fórum de Desenvolvimento Imobiliário (FDI). A iniciativa, criada por entidades do setor, reúne todos os braços do ramo imobiliário, entre eles a produção, o financiamento, a locação e a venda de imóveis. O FDI conta com a participação da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), da Abecip (Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), do RIB (Registro de Imóveis do Brasil), do IRIB (Instituto de Registro Imobiliário do Brasil) e do ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

Energia solar avança no Brasil

A fonte solar acaba de ultrapassar a marca de 46 gigawatts (GW) de potência instalada na geração própria de pequenos sistemas e nas usinas de grande porte. Isso equivale a 19,4% da matriz elétrica brasileira, segundo a Absolar (Associação Brasileira de Energia fotovoltaica). De acordo com a entidade, o setor fotovoltaico já atraiu mais de R$ 214,9 bilhões em novos investimentos e gerou mais de 1,3 milhão de empregos verdes no país. Ronaldo Koloszuk, presidente do Conselho de Administração da Absolar, afirma que a energia solar é uma das fontes mais competitivas do país. “Quem investe na geração própria fotovoltaica, por exemplo, consegue economizar até 90% na conta de energia. E o retorno é rápido, pois o preço dos módulos caiu mais de 50% no ano passado”, diz Koloszuk.