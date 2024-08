Estudo indica que 62% dos corretores do país são graduados em alguma especialidade, entre elas Administração e Direito - Freepik.com

Publicado 28/08/2024 13:14 | Atualizado 28/08/2024 13:16

Na semana do Dia do Corretor, classe que completa 62 anos, a coluna traz uma pesquisa que aponta o perfil deste profissional. Segundo levantamento do Cofeci (Conselho Federal dos Corretores de Imóveis), a maior parte dos corretores tem entre 35 e 49 anos. Além disso, 62% são graduados em alguma especialidade, entre elas Administração e Direito. O estudo indica ainda que 90% recebem acima de R$ 3.422, sendo 19% considerados executivos imobiliários, ou seja, os que ocupam a posição entre os 5% mais ricos do país, com rendimentos superiores a R$ 10 mil mensais.



Já outro levantamento feito pelo sistema Cofeci-Creci, em parceria com o CIMI 360 (Congresso Internacional do Mercado Imobiliário da América Latina) e o Real Estate Intelligence (REI), aponta que o grau de satisfação com a profissão subiu de 73% para 83% nos últimos 14 anos. Para 33% dos corretores entrevistados, a oportunidade de ganhar muito dinheiro é o principal fator que atrai para a profissão, enquanto 11% entraram na área por iniciativa familiar. “Não se trata de vender imóveis e sim mudar a vida das pessoas. As necessidades dos clientes mudam e novas tendências emergem. Com isso, cabe ao corretor se adaptar e oferecer soluções personalizadas na hora da consultoria, formalização de estratégias e facilitação do acesso à casa própria”, observa Heitor Kuser, CEO do CIMI360.



O CIMI 360 acontecerá de 15 a 17 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento terá mais de 96 oficinas temáticas práticas e teóricas, ministradas por líderes do setor. A curadoria de todo o conteúdo é da Urban Systems, consultoria de inteligência de mercado.

Onde atuam os corretores

Personagem indispensável nas etapas de uma intermediação imobiliária, o corretor pode atuar por conta própria ou em imobiliárias, administradoras de imóveis, construtoras, incorporadoras ou abrindo a sua própria empresa. Vale lembrar que o mercado imobiliário oferece diferentes segmentos para o profissional, como compra e venda de imóveis avulsos ou lotes, lançamentos, avaliação imobiliária, leilão, administração e locação, entre outros.