Flexibilidade e altos ganhos são os maiores atrativos da profissão de corretor de imóveisFreepik

Publicado 27/08/2024 09:43 | Atualizado 27/08/2024 09:47

Hoje é o Dia do Corretor, profissional indispensável nas negociações imobiliárias. Para mostrar os avanços do setor, a coluna entrevistou Marcelo Moura, presidente do Creci-RJ (Conselho Regional de Corretores de Imóveis). Segundo Moura, atualmente, a categoria conta com quase 100 mil inscritos no estado do Rio e 600 mil em todo o país. Ele também destaca a participação feminina que vem aumentando, os ganhos e dá dicas para ter sucesso no ramo. Confira:

1 – A profissão completa hoje 62 anos. Pode dar alguns dados relevantes do setor?

R: Em pleno crescimento, a classe sexagenária tem se mostrado à frente de seu tempo, proporcionando segurança jurídica nos negócios imobiliários, intermediação aliada às novas tecnologias e qualificação constante. A categoria também tem atraído o interesse de novos profissionais. De janeiro a junho deste ano, 2.555 corretores de imóveis obtiveram o registro no Conselho para atuar na profissão. No mesmo período de 2023, esse número foi de 2.040. Atualmente, o estado do Rio conta com quase 100 mil profissionais inscritos, sendo 59.459 ativos. Segundo dados do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), existem cerca de 600 mil profissionais em todo o país.

2 – Quais são os principais atrativos da profissão?

R: Os maiores atrativos são flexibilidade e altos ganhos, o que vem conquistando cada vez mais adeptos. Mas é preciso estar em constante aprimoramento para atender as demandas da sociedade.

3 – Como está a participação da mulher no ramo?

R: A participação das mulheres vem avançando na profissão. O público feminino representa hoje 36% dos profissionais ativos cariocas, sendo 21.378. Há 10 anos, essa representatividade era de 20%.

4 – Um corretor consegue quanto de remuneração?

R: O Cofeci efetuou em maio pesquisa com uma base de cerca de 10 mil corretores de imóveis. O estudo objetivou entender os hábitos socioeconômicos e potencialidades dos profissionais. Entre os respondentes, 37% afirmaram receber menos de R$ 7 mil por mês. Porém, é importante ressaltar que os ganhos do profissional podem variar dependendo de fatores como a localidade em que atua, o tipo de imóvel e a experiência do profissional. Os corretores cobram comissões que variam de 5% a 6% do valor da venda de um imóvel. Além disso, os que trabalham em imóveis de alto padrão ou em nichos específicos podem ter um rendimento significativamente maior.

5 – Quais as principais dicas para ter sucesso na profissão?

R: É preciso se aprimorar, se dedicar aos estudos de forma constante e conhecer bem o mercado para alcançar o sucesso na profissão. Imaginar que o curso de Técnico de Transações Imobiliárias (TTI) é o suficiente para se manter na profissão é uma ilusão, pois ele é apenas a porta de entrada. O que vai fazer a diferença, como em qualquer outra atividade, é o esforço pessoal de cada um para ser o melhor para a sociedade e seus clientes por meio de muita capacitação e aprimoramento.

6 – Quais as iniciativas do Creci-RJ para ajudar nesta qualificação?

R: Uma delas é a Universidade Corporativa. A Unicreci promove constantemente cursos regulares, de extensão e livres, assim como treinamentos, debates, ciclo de palestras e de educação continuada direcionados aos profissionais ativos e em dia com o Conselho. Com uma equipe de professores especializados e ampla experiência no mercado imobiliário, oferece temas que englobam todos os segmentos, como locação, compra e venda, documentação e avaliação imobiliária, marketing, redes sociais e novas tecnologias, entre outros. Só no passado, 34 cursos foram oferecidos para a classe profissional, com 1.195 corretores de imóveis inscritos para as atividades promovidas pela Unicreci. É importante esclarecer que o Creci-RJ faz questão de amparar o corretor de imóveis em todas as fases profissionais de sua vida, para além de capacitações voltadas para cada segmento imobiliário e fiscalização ativa, sendo um ambiente onde o profissional tem representação e força política para lutar pelos interesses de sua classe.

7 – O que o interessado precisa fazer para exercer a profissão de corretor de imóveis?

R: A profissão de corretor de imóveis é regulamentada por Lei Federal. Para exercê-la é necessário concluir o Curso Técnico de Transações Imobiliárias (TTI) ou o Curso Superior de Gestão em Negócios Imobiliários. Após a conclusão do curso, o próximo passo é dar entrada nos trâmites de inscrição no Conselho. Uma informação importante: só é de fato corretor de imóveis aquele que tem registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de seu estado de origem. Após concluir o curso de formação, o procedimento para a obtenção do registro profissional no Creci-RJ pode ser realizado diretamente pela Delegacia Digital (delegaciadigital.creci-rj.gov.br).