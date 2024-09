Tendências, dados, lançamentos e oportunidades estarão em evento sobre o Centro do Rio - Freepik

Tendências, dados, lançamentos e oportunidades estarão em evento sobre o Centro do RioFreepik

Publicado 03/09/2024 11:45 | Atualizado 03/09/2024 11:49

O Centro do Rio estará em debate no evento “Cenário do Mercado Imobiliário – Zona Central”, que acontecerá no dia 19 de setembro, quinta-feira, a partir das 9h, no auditório do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), no Centro. Além de apresentar dados sobre a região, o encontro gratuito terá palestras de especialistas com temas sobre panorama, tendências, Reviver Centro, lançamentos, vendas, demandas e oportunidades. As inscrições podem ser feitas em cepai@secovirio.com.br

Crédito imobiliário chega a R$ 17,97 bilhões

Balanço da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) revela que, em julho, o crédito imobiliário do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) atingiu o melhor resultado do ano: R$ 17,97 bilhões, alta de 5,9% ante junho e de 63,4% no comparativo com julho do ano passado.



O montante resultou na aquisição e na construção de 54,4 mil imóveis, 8% a mais do que em junho. Em relação a julho de 2023, o crescimento foi de 59,2%. O estudo indica ainda que, de janeiro a julho, o volume financiado ultrapassou R$ 100 bilhões, avanço de 14,1% em relação a igual período de 2023. Esse valor permitiu o financiamento de 302,2 mil unidades, montante 2,3% superior ao dos sete primeiros meses de 2023.