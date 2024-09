Guia vai ajudar as incorporadoras a identificarem aspectos relacionados à sustentabilidade - Freepik

Publicado 05/09/2024 18:31 | Atualizado 05/09/2024 18:32

A Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) e o CTE (Centro de Tecnologia de Edificações) vão promover no dia 17 de setembro um evento gratuito e híbrido, das 9h às 12h, para discutir práticas de ESG (Environmental, social and Governance). A ideia é mostrar como as empresas do setor imobiliário podem alinhar as suas práticas com as expectativas do mercado e as exigências regulatórias relacionadas ao tema. A transmissão online será pelo canal do YouTube da Abrainc. Inscrições em materiais.abrainc.org.br/evento-matriz-de-materialidade.



Além do debate, no encontro será lançada a cartilha “Referencial ESG: Materialidade do Setor de Incorporação Imobiliária”, um guia para ajudar as incorporadoras a identificarem aspectos estratégicos e operacionais relacionados à sustentabilidade e governança, incluindo impacto ambiental e responsabilidade social.

Mulher na construção

Outra ação da Abrainc para fortalecer o setor foi a parceria firmada com o Instituto Mulher em Construção, que, desde 2006, trabalha para capacitar mulheres socialmente vulneráveis e vítimas de violência doméstica para atuarem no segmento. "A construção civil, tradicionalmente dominada por homens, tem se mostrado um campo fértil para a inclusão feminina, proporcionando não apenas a redução da desigualdade de gênero, mas também enriquecendo o mercado com a diversificação de habilidades e perspectivas. A parceria com o Instituto Mulher em Construção reforça o nosso compromisso com a criação de um setor mais inclusivo e sustentável", comenta Luiz França, presidente da Abrainc. De acordo com Bia Kern, fundadora e CEO do Mulher em Construção, o instituto já formou mais de 6,5 mil mulheres.