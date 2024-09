Ranking avaliou mais de 650 municípios em indicadores como saneamento, moradia, saúde, educação e mobilidade - Freepik

Ranking avaliou mais de 650 municípios em indicadores como saneamento, moradia, saúde, educação e mobilidadeFreepik

Publicado 10/09/2024 17:07

Florianópolis (SC) foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a cidade mais inteligente do país, de acordo com o Ranking Connected Smart Cities 2024. O evento, realizado no último dia 3 em São Paulo, é o único do país com esse objetivo e foi desenvolvido pela Urban Systems, consultoria de inteligência de mercado, em parceria com a Necta. No ranking geral, Vitória (ES) ficou em segundo lugar e, na sequência, apareceram São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Niterói (RJ). Segundo Thomaz Assumpção, CEO da Urban Systems, mais de 650 municípios foram avaliados em 74 indicadores como saneamento, saúde, educação, mobilidade, moradia, tecnologia e sustentabilidade, entre outros. “O grande mérito do ranking é entregar às prefeituras dados que mostrem as necessidades de cada população. Além disso, a iniciativa estimula o município que não foi bem em determinado ano a alcançar resultados sempre melhores”, explica Assumpção.

Mercado imobiliário arrecada alimentos

O Instituto A.Yoshii, por meio da campanha "Doar Faz Bem", arrecadou cerca de seis toneladas de alimentos, que vão beneficiar 11 instituições filantrópicas em São Paulo e Paraná. A ação reuniu doações de colaboradores, parceiros e voluntários externos das unidades do Grupo A.Yoshii, incluindo obras de incorporação e corporativas. Foram arrecadados alimentos como arroz, feijão, óleo, açúcar, leite e macarrão.