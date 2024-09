Ar-condicionado foi pintado com a mesma cor da parede, que prossegue até a porta de entrada - Divulgação / Mariana Camargo

Publicado 13/09/2024 14:39 | Atualizado 13/09/2024 14:40

Ele só é lembrado nos dias mais quentes do ano, mas você sabia que o ar-condicionado também pode dar um toque na decoração da sua casa? É o que sugere a arquiteta Mari Milani. Segundo ela, a diversidade desses equipamentos que compõem os ambientes residenciais não precisa destoar em função da estética e do design de fábrica. É o caso do ar-condicionado. Predominantemente branco, a profissional aposta na pintura do aparelho para acompanhar a cor do local onde está inserido. "Um dos charmes do recurso é exatamente a possibilidade de brincar com a paleta cromática e até de camuflá-lo no espaço", explica a arquiteta. Confira as dicas da especialista:

Como pintar o aparelho

Acompanhando a cor escolhida para a parede, ao invés do rolo e do pincel, o processo de transformação do ar-condicionado é feito com um compressor de pintura, em um processo semelhante ao laqueamento da marcenaria. Para garantir um resultado bem-sucedido, sempre conte com profissionais especializados. Desde que realizado dessa maneira, a pintura não compromete as especificações técnicas e mantém o equipamento dentro da garantia do fabricante.

Possibilidades em preto e branco

As cores mais comuns de ar-condicionado no mercado são o preto e o branco, sendo possível desenvolver ambientes pensados para que essas cores trabalhem com a decoração e que a peça não fique desconexa. É perfeitamente possível criar espaços diferenciados com as cores originais. Tudo é questão de analisar as possibilidades e consultar a preferência dos moradores.