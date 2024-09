No Rio de Janeiro, percentual de lares alugados com pets cresceu de 37% para 40% nos últimos cinco anos - Freepik

Você tem animal de estimação e mora em imóvel alugado? Pois saiba que este perfil tem crescido no país. Para se ter ideia, nos últimos cinco anos, o percentual de apartamentos alugados com pets passou de 35%, no segundo trimestre de 2019, para 43% no mesmo período deste ano. Segundo pesquisa do QuintoAndar, em alguns municípios, o avanço foi ainda mais expressivo. É o caso de Porto Alegre (RS), que saltou de 37% para 50% no recorte analisado. Já no Rio de Janeiro, o percentual cresceu de 37% para 40%.

"A presença de animais como companhia nos imóveis é uma realidade cada vez maior também para quem vive de aluguel. Aquela ideia de que há mais dificuldade em conseguir alugar um apartamento com um bichinho ficou para trás. Hoje, pelo contrário, quem perde são os proprietários que, por alguma razão, não permitem a entrada de inquilinos com pets”, observa Thiago Reis, gerente de Dados do Grupo QuintoAndar. Ele lembra que a tendência aconteceu, principalmente, durante a pandemia, com a necessidade de as pessoas ficarem mais tempo em casa.