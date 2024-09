Terreno em São Gonçalo onde será construído residencial pelo novo faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida - Divulgação

Publicado 26/09/2024 10:01 | Atualizado 26/09/2024 10:05

O Rio de Janeiro está entre os primeiros estados a receber residenciais pelo novo faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) por meio de parceria entre o governo federal e as prefeituras. Inicialmente, serão dois projetos: um no bairro Mangueira, na Zona Norte do Rio, e outro na região de Colubandê, em São Gonçalo. Este último será erguido pela Kadima Construções. De acordo com Rodrigo Roiseman, diretor da empresa, o empreendimento de São Gonçalo terá 120 unidades de 45,82 metros quadrados (m²), todos adaptáveis para PNE - Pessoas com Necessidades Especiais - com sala, dois quartos, cozinha, área de serviço, banheiro social e varanda. O lazer terá quadra, playground, biblioteca, salão de festas e churrasqueira com salão gourmet. Além disso, o condomínio terá sala de síndico e guarita. A previsão de entrega é para março de 2026.

Segundo Roiseman, a escolha das famílias será formada de acordo com o cronograma da prefeitura até a entrega das unidades. Para ter acesso a essa faixa, é preciso ter renda bruta familiar de até R$ 2.850. Já o subsídio é de até R$ 55 mil. As famílias beneficiadas pagarão prestações mensais proporcionais à sua renda, com um valor mínimo de R$ 80 ao longo de um período de cinco anos. “O novo faixa um tem características que não deixam nada a desejar quando comparado aos empreendimentos comercializados. Por exemplo: todos agora têm que ter varanda e acabamento completo, ou seja, é um imóvel para entrar e morar”, afirma Roiseman.