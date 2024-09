Estudo aponta que o preço médio do aluguel de imóveis fechou agosto em R$ 46,78 o metro quadrado - Freepik

Publicado 25/09/2024 14:24 | Atualizado 25/09/2024 15:35

O aluguel residencial no país fechou agosto em 0,88%, uma desaceleração na comparação com junho (1,43%) e julho (1,12%). De acordo o Índice FipeZAP, os preços de locação de imóveis que têm três quartos apresentaram uma valorização mais acentuada no mês analisado (1,15%), em contraste com as unidades de apenas um quarto (0,67%). Entre as 36 cidades monitoradas pelo indicador, 31 registraram alta, incluindo 19 das 22 capitais que integram a lista: Porto Alegre (4,7%); Fortaleza (3,28%); Belém (2,32%); Manaus (2,29%); Salvador (2,23%); Cuiabá (2,04%); Recife (1,16%); Goiânia (1,4%); São Paulo (0,83%); Vitória (0,70%); Teresina (0,69%); Natal (0,37%); João Pessoa (0,34%); Maceió (0,19%); Belo Horizonte (0,19%); Florianópolis (0,17%); Curitiba (0,15%); Brasília (0,13%); Rio de Janeiro (0,09%). Já as regiões que apresentaram recuo foram Aracaju (-2,46%); Campo Grande (-1,33%); e São Luís (-0,65%).

Valor médio da locação fechou em R$ 46,78

O estudo aponta ainda que o preço médio do aluguel de apartamentos fechou agosto em R$ 46,78 o metro quadrado (m²). Os maiores valores foram observados em imóveis de um quarto (R$ 61,21/m²) e os menores entre unidades com três quartos (R$ 40,63/m²). Observando os resultados nas 22 capitais, São Paulo apresentou o preço médio mais elevado (R$ 56,15/m²), seguido por: Florianópolis (R$ 53,81/m²); Recife (R$ 52,74/m²); Maceió (R$ 50,53/m²); São Luís (R$ 49,23/m²); Belém (R$ 49,12/m²); Rio de Janeiro (R$ 48/m²); Brasília (R$ 47,04/m²); Manaus (R$ 46,35/m²); Vitória (R$ 43,46/m²); Curitiba (R$ 40,70/m²); Belo Horizonte (R$ 40,52/m²); João Pessoa (R$ 40,10/m²); Salvador (R$ 39,50/m²); Goiânia (R$ 38,81/m²); Cuiabá (R$ 38,62/m²); Porto Alegre (R$ 37,63/m²); Natal (R$ 34,73/m²); Campo Grande (R$ 33,91/m²); Fortaleza (R$ 31,47/m²); Aracaju (R$ 26,19/m²); e Teresina (R$ 21,50/m²).