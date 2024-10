Custo com água nos condomínios representa, em média, entre 10% e 15% das despesas totais - Freepik

Publicado 03/10/2024 16:33 | Atualizado 03/10/2024 17:04

Se a conta de água está puxada no seu condomínio, saiba que a realidade pode ser ainda mais expressiva nos edifícios de grande porte, ou seja, aqueles que têm mais de 90 unidades. Para se ter ideia, em agosto, a despesa de água/esgoto em prédios com este perfil ultrapassou R$ 24 mil. De acordo com estudo da área de Pesquisa e Desenvolvimento da Cipa Administradora, nos de médio (entre 20 e 90 unidades), o valor chegou a quase R$ 7 mil e, nos de pequeno porte (menos de 20 unidades), o montante fechou em cerca de R$ 2.300. O levantamento tem como base mais 1 mil condomínios que a empresa administra em todo a cidade do Rio.

“Dentro das despesas ordinárias, o gasto com água e esgoto representa um percentual importante. Em média, o custo com água pode variar bastante, mas, normalmente, representa entre 10% e 15% das despesas totais. Esse percentual pode mudar dependendo do tamanho do condomínio, do número de moradores e do consumo”, explica Bruno Queiroz, gerente de Operações e Negócios da Cipa.

Ele afirma que o consumo excessivo de água nos prédios é resultado de uma soma de fatores: desperdício por parte dos moradores, vazamentos nas tubulações, má gestão de equipamentos de piscinas, irrigação ineficiente, limpeza inadequada das áreas comuns e o uso de instalações antigas. “Importante lembrar que o governador Cláudio Castro anunciou um plano de contingência para enfrentar a crise hídrica no estado. E o nosso papel é orientar síndicos e moradores para preservar esse recurso importante e, ao mesmo tempo, reduzir o custo no final do mês”, observa Queiroz.

Com a necessidade de contingência, Ricardo Crispim, gerente de Negócios da APSA, ressalta que algumas atitudes individuais podem ajudar a economizar. “Temos participado de eventos voltados para síndicos e gestores condominiais para maior conscientização sobre os temas ambientais e as soluções inovadoras que já existem no mercado. Há uma preocupação grande em poupar água limpa. O desafio maior é engajar todos os moradores", lembra Crispim. Confira algumas orientações do gerente:

- Desligue o chuveiro ao se ensaboar;

- Lave roupas com menos frequência, juntando mais peças;

- Utilize menos água em torneiras e chuveiros;

- Evite a lavagem de calçadas, quintais e carros;

- Deixe as louças de molho na pia, pois isso ajuda a limpar com menos água;

- Evite que as crianças brinquem com mangueiras;

- Em vez de lavar pisos com sabão, a dica é usar produtos que são retirados com um pano;

- Utilize vasos com válvulas seletoras de 12 ou de 24 litros de água por descarga e torneiras com sensores, que fecham sozinhas rapidamente.