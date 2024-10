Cidade de Tiradentes (MG) receberá evento que enaltece o artesanato, o design e a arquitetura do país - Divulgação/Douglas Mendes

A coluna traz hoje uma dica para quem curte design, artesanato e cultura brasileira. É a Semana Criativa de Tiradentes, que chega à sua 8ª edição na cidade mineira com a participação de designers e artesãos que vão apresentar projetos, iniciativas e inspirações de todo o país. O festival, com programação gratuita, ocupará cerca de dez locais na região com destaque para a Escola da Semana, que será inaugurada durante o festival, oferecendo oficinas e experiências imersivas. A iniciativa terá ainda palestras, exposições, oficinas e lançamentos de livros.



"Este ano, optamos por trabalhar exclusivamente com artesãos veteranos, proporcionando-lhes uma oportunidade renovada de brilhar. A cada edição, a Semana Criativa se consolida como um espaço essencial para discutir e celebrar a cultura e a identidade brasileira, enaltecendo o artesanato, o design, a arquitetura, a moda e a gastronomia de nosso país”, afirma Simone Quintas, uma das idealizadoras do evento. Mais informações em semanacriativadetiradentes.com.br.

Minha Casa, Minha Vida em Madureira

Residencial em Madureira pelo Minha Casa, Minha Vida terá conceito inspirado na praia Divulgação

O clima de praia foi a inspiração do Grupo CTV para lançar o CTV Beat, em Madureira. O empreendimento, pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), tem 168 unidades entre apartamentos e coberturas de dois quartos, com valores a partir de R$ 239 mil. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 44,5 milhões. De acordo com Felipe Videira, CEO do grupo, o condomínio terá uma piscina temática e um paisagismo que farão referências ao estilo praiano. “O grande diferencial é toda a área de lazer que terá itens como aquaplay, quadra, churrasqueira, redário e um espaço de areia que poderá ser tanto para futmesa quanto para treino funcional. Haverá também uma parte de bosque que é justamente para trazer esse contato com a natureza e o ar livre. A praia não se resume à água e à areia; é poder praticar esportes e conviver com as pessoas”, ressalta Videira.