Minha Casa, Minha Vida teve 64.949 unidades vendidas no primeiro semestre

Publicado 04/10/2024 18:40

Em curva de ascensão, o país teve 89.220 novos imóveis comercializados no primeiro semestre. O total representa avanço de 28,8% na comparação com o mesmo período de 2023, segundo o indicador Abrainc-Fipe, realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Analisando por segmento, o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) registrou alta tanto na quantidade de unidades vendidas, 64.949 (35,7%), quanto no valor total de vendas, com montante chegando a R$ 14,1 bilhões (32,8%). O Médio e Alto Padrão (MAP) também mostrou força no período. De acordo com a pesquisa, foram 21.668 unidades comercializadas (7,7%) e R$ 12,2 bilhões de valor de vendas (30,2%).

O estudo aponta ainda que, atualmente, a duração dos estoques está em 11 meses, ante os 24 registrados no início de 2023, indicando que eles voltaram a níveis saudáveis. Na avaliação de Luiz França, presidente da Abrainc, o resultado do primeiro semestre reflete a resiliência do setor mesmo com as taxas de juros elevadas. “O desafio agora é encontrar soluções para reduzir o custo do funding (captação de recursos para financiar projetos imobiliários), especialmente para os compradores de média renda. Com isso, o setor poderá continuar a gerar empregos e combater o déficit habitacional, que ainda é uma realidade preocupante no Brasil", observa França.