Barra da Tijuca lidera pesquisa que aponta os bairros favoritos para morarDivulgaçao

Publicado 07/10/2024 15:48 | Atualizado 07/10/2024 15:58

Se você tivesse a intenção de mudar de residência, para qual bairro seria? Três regiões apareceram como os favoritas dos cariocas: Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Botafogo. De acordo com pesquisa da startup Loft, a primeira colocada teve 38% das respostas. Já o Recreio obteve 15% e Botafogo 11%. "A Barra da Tijuca se destaca pelas ruas amplas, pelos imóveis que tendem a ser maiores do que na Zona Sul e pela presença de uma ótima rede de comércio e serviço", comenta Fábio Takahashi, gerente de Dados da plataforma.

Casas suspensas na Península

Residencial na Barra terá 39 casas suspensas Divulgação

Um exemplo de projeto que acaba de chegar à Barra é o Insigna, que será construído no último terreno livre da orla do bairro planejado Península. Serão apenas 39 casas suspensas com três tipologias: Insigna House (casas térreas com quintal), Insigna Classic (casas suspensas com varanda gourmet) e Insigna Penthouse (casas suspensas na cobertura com terraço gourmet). Todas terão quatro quartos. O valor geral de vendas (VGV) é de R$ 200 milhões. O projeto é parceria entre a Carvalho Hosken, desenvolvedora do bairro planejado, e a Azo Inc., incorporadora paulista que assinará também o retrofit do Edifício A Noite, no Centro do Rio.