No evento, os participantes receberão o Guia para Síndicos, que aborda temas como manutenção predialFreepik

Publicado 14/10/2024 17:31 | Atualizado 14/10/2024 17:36

A coluna começa a semana com uma dica para quem administra condomínio. O CAU/RJ (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro), em parceria com o Secovi Rio (Sindicato da Habitação), vai realizar neste domingo, dia 20, uma edição especial do projeto CAU/RJ, na praia do Leblon, altura do Posto 12. O objetivo é conscientizar os síndicos sobre as práticas e as responsabilidades legais na gestão dos condomínios. A iniciativa, das 8h às 14h, também destacará a importância da arquitetura e urbanismo para o funcionamento eficiente desses espaços.

Os participantes receberão materiais informativos, como o Guia para Síndicos, que aborda temas como manutenção predial, acessibilidade e segurança, documentação necessária para a realização de obras nas unidades habitacionais e no próprio condomínio, além da autovistoria predial. A ideia é enaltecer a importância de os gestores contarem com o respaldo dos profissionais de arquitetura, conforme previsto pela legislação. Durante o evento, os colaboradores do CAU/RJ estarão à disposição para atender os arquitetos que precisarem tirar dúvidas ou resolverem seus assuntos pessoais com o conselho.