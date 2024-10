São Paulo receberá dois eventos voltados para a construção civil e o mercado imobiliário - Freepik

Publicado 10/10/2024 18:23

A coluna traz hoje dois exemplos de eventos em São Paulo voltados para o setor para quem deseja estar sempre bem atualizado. O primeiro é o Construção Brasil 2024, que acontecerá no dia 15 de outubro (terça-feira), a partir das 8h40, no Espaço Millenium, sede do Secovi-SP (Sindicato da Habitação). A iniciativa gratuita, promovida pela Senior Sistemas, vai discutir temas como construção industrializada, novas tecnologias aplicadas a métodos construtivos e os novos modelos financeiros voltados ao segmento.

Um dos palestrantes confirmados é José Carlos Martins, presidente do Conselho Consultivo da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). "O Construção Brasil é fundamental para o setor, pois promove um debate rico sobre as tendências que moldam o futuro do segmento. Ao reunir líderes e especialistas, cria-se um espaço essencial para discutir as inovações e tecnologias que estão transformando a forma como as obras são planejadas, executadas e gerenciadas", diz Marcelo Xavier, diretor do segmento de Construção na Senior. Inscrições em materiais.senior.com.br/construcao-brasil-2024.

A segunda dica é o CIMI360, que será realizado de 15 a 17 de outubro, no Distrito Anhembi. Na pauta assuntos como desenvolvimento urbano, distritos turísticos e o conceito de smart cities (cidades inteligentes) e seu benefícios. A curadoria de conteúdo é da Urban Systems, consultoria de inteligência de mercado. Thomaz Assumpção, CEO da empresa, participará no dia 16 de uma masterclass sobre desenvolvimento urbano e o papel dos distritos turísticos com o economista Gustavo Grisa, consultor na Invest SP. “A ideia é debater sobre centralidades e desenvolvimento urbano com uma visão das inovações e das necessidades que vêm por aí”, conta Assumpção.

Já Paulo Takito, sócio-diretor da Urban Systems, vai ministrar a oficina sobre smart cities. “Apresentarei os elementos que compõem as smart cities, como infraestrutura tecnológica, gestão eficiente de recursos, mobilidade urbana, sustentabilidade ambiental e participação cidadã. Também mostrarei algumas soluções para os corretores de imóveis atraírem investidores para esse tipo de projeto, com análise de mercado, argumentação sobre retorno de investimento e parcerias estratégicas”, explica Takito. O encontro é organizado por Heitor Kuser, desenvolvedor de negócios imobiliários e CEO do CIMI360. Ingressos em cimi360.com.br.