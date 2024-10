Um dos estúdios de mostra em São Conrado, que fica disponível até o dia 24 de novembro - Divulgação/André Nazareth

Publicado 15/10/2024 16:23 | Atualizado 15/10/2024 16:23

O Código de Obras, aprovado em 2018 na cidade do Rio que passou a permitir a construção de apartamentos a partir dos 25 metros quadrados (m²), pois antes o tamanho mínimo era de 50m², foi a inspiração de boa parte dos ambientes da Casacor Rio. A mostra, que fica até o dia 24 de novembro no Fashion Mall, em São Conrado, pode ser uma sugestão para quem busca ideias de comorepaginar este tipo de ambiente.

O evento reúne espaços criados por 68 profissionais e boa parte deles tem tamanhos compactos. É possível visitar 16 lofts e sete estúdios com tamanhos a partir de 47m². "É algo coerente com o momento vivido nas grandes cidades do mundo, onde mais pessoas estão morando sozinhas e na busca de simplicidade para suas vidas", comenta Patricia Mayer, sócia-diretora do evento.

A Casacor Rio, que reproduz um condomínio em pleno shopping, oferece espaços de uso comum como coworking, lavanderia e home-theater, além de atrações como brinquedoteca com atividades para crianças e áreas de entretenimento com lojas, restaurante e café. Já as áreas verdes têm a proposta de trazer novos ares aos corredores do mall, criando espaços de descanso. Os ingressos custam R$ 55 meia e R$ 110 inteira.