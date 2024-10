Robô concierge interage com clientes utilizando comandos de voz e expressões faciais - Divulgação/Blue Heaven

Além de trazer notícias sobre o mercado imobiliário do Rio de Janeiro, a coluna também garimpa novidades que ditam tendências no setor em outros locais do país. Veja só esta atração no litoral norte de Santa Catarina (SC): é o Blue, robô concierge que interage com clientes utilizando comandos de voz e expressões faciais. Com respostas rápidas e intuitivas, ele dá informações sobre empreendimentos, valorização imobiliária e ainda oferece café aos visitantes. O robô pode ser conferido na central de vendas da Blue Heaven Empreendimentos, na Praia Brava, em Itajaí e ao lado de Balneário Camboriú.

Condomínio com marina privativa

Já na Península de Maraú, na Bahia, a Mairahu Empreendimentos Imobiliários está construindo um condomínio com marina privativa. O Kiaroa Residence & Marina tem entrega prevista para janeiro de 2025 e ocupará terreno de 180 mil metros quadrados (m²), dos quais 60 mil m² são de área preservada. O projeto oferece 156 lotes a partir de 400m², heliponto, píer flutuante, piscina de 800 m² e complexo esportivo, entre outros itens.