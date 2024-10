Segundo especialista, é mito pensar que adega é só para ricos. A dica é começar com espaço pequeno e ir ampliando conforme a coleção cresce - Freepik

Segundo especialista, é mito pensar que adega é só para ricos. A dica é começar com espaço pequeno e ir ampliando conforme a coleção cresceFreepik

Publicado 18/10/2024 12:24 | Atualizado 18/10/2024 12:28

Ter uma adega em casa, daquele estilo que aparece em novelas, é o sonho de muitas pessoas. No entanto, o assunto ainda é cercado de dúvidas por quem está iniciando no mundo dos vinhos. Para ajudar nesta tarefa, Gina Facuri, especialista em mercado de luxo, traz mitos e verdades sobre o tema, além de dicas para você criar o seu cantinho especial. Confira:

Adega é apenas para ricos

Mito. A verdadeira paixão pelo vinho não está ligada à quantidade de dinheiro que se investe, mas ao conhecimento e à apreciação da bebida. Pensando nisso, a dica é começar com um espaço pequeno e ir ampliando conforme a coleção cresce, tornando o hobby acessível a todos.

Temperatura é fundamental

Verdade. Para preservar a qualidade do vinho, a temperatura de armazenamento é crucial. Os vinhos devem ser armazenados em um ambiente com temperatura controlada, idealmente entre 12°C e 18°C. Além disso, a umidade do ambiente também deve ser considerada, pois a falta de umidade pode ressecar a rolha, comprometendo a bebida.

Preciso de uma adega climatizada para começar

Mito. Embora uma adega climatizada ofereça as melhores condições de armazenamento, não é uma necessidade absoluta para quem está começando. Você pode criar uma adega simples em casa, usando um armário ou uma prateleira, desde que siga as recomendações de temperatura e umidade. O importante é encontrar um local escuro e livre de vibrações.

Tipo de vinho influencia na adega

Verdade. O tipo de vinho que você pretende armazenar deve guiar suas escolhas de armazenamento. Vinhos brancos, por exemplo, geralmente são melhores consumidos mais jovens, enquanto vinhos tintos podem envelhecer e se beneficiar de um armazenamento mais prolongado. Portanto, é essencial considerar o perfil de consumo ao montar a adega.

Todos os vinhos devem ser guardados por anos?

Mito. Muitos acreditam que todos os vinhos podem ser guardados por longos períodos, mas apenas 5% podem ser guardados: a maioria dos vinhos do dia a dia é feita para ser consumida jovem, cerca de 95%, por volta dos seus cinco anos. Ou seja, apenas vinhos de alta qualidade e bem estruturados têm potencial para envelhecer. Conhecer o seu vinho é a chave para aproveitar ao máximo a sua coleção.

Iluminação é crucial

Verdade. A luz, especialmente a solar direta, pode danificar o vinho ao longo do tempo. É ideal armazená-los em locais escuros ou utilizar iluminação LED, que não gera calor nem danifica o vinho. Portanto, uma boa iluminação é fundamental para preservar a qualidade do rótulo.

Preciso de um sommelier para montar minha adega

Mito. Embora a orientação de um especialista possa ser útil, você pode aprender muito por conta própria. Existem muitos recursos online, livros e até cursos que podem ajudar a entender mais sobre vinhos e como montar a sua adega. A educação sobre o tema pode ser feita de forma acessível e autônoma.

Garrafa de vinho deve ser armazenada de lado

Verdade. É uma prática recomendada, especialmente para vinhos com rolha. Isso ajuda a manter a rolha úmida, evitando que ela resseque e permita a entrada de ar, o que pode oxidar o vinho. Assim, para garrafas com rolha, a posição de lado é ideal.

Vinho de garrafa cara é sempre melhor

Mito. Um equívoco comum é pensar que o preço do vinho é um indicador direto de qualidade. O valor de um vinho pode ser influenciado por muitos fatores, como a marca, a região e a raridade. Mas existem vinhos acessíveis que são deliciosos. O importante é experimentar e descobrir o que você realmente gosta. O paladar é subjetivo e o que importa é a experiência pessoal.

A decantação é importante para certos vinhos

Verdade. A decantação pode melhorar a experiência de degustação de certos vinhos, especialmente os tintos mais encorpados. Decantar ajuda a aerar o vinho e liberar aromas que estão ocultos. É uma ótima prática para vinhos jovens e robustos, mas nem todos os vinhos precisam ser decantados. É uma técnica que pode realçar a apreciação do vinho.

Não posso armazenar vinhos diferentes juntos

Mito. Alguns acreditam que vinhos diferentes devem ser armazenados separadamente. Desde que as condições de armazenamento sejam adequadas, não há problema em misturar diferentes tipos de vinho. O importante é garantir que todos estejam em um ambiente controlado. A diversidade pode enriquecer a sua experiência.

Adequação do copo influencia na degustação

Verdade. O formato do copo pode afetar a maneira como percebemos os aromas e sabores. Copos adequados para cada tipo de vinho ajudam a maximizar a experiência de degustação. Investir em copos de qualidade é uma excelente maneira de aprimorar a apreciação dos vinhos.

É preciso ter muitos rótulos para ter uma boa adega

Mito. Muitos acreditam que uma boa adega deve ter uma vasta coleção de rótulos. Qualidade é mais importante que quantidade. Ter uma seleção de vinhos que você realmente aprecia, com algumas boas opções para diferentes ocasiões, é o que realmente conta. Portanto, focar em vinhos que você ama é mais valioso do que acumular muitas garrafas.

Cuidado com a limpeza da adega é essencial

Verdade. Manter a adega limpa e organizada é crucial para a preservação dos vinhos. A poeira e a sujeira podem afetar o ambiente de armazenamento e até contaminar as garrafas. É importante limpar regularmente o espaço e verificar as condições de armazenamento. Assim, um ambiente limpo ajuda a garantir a integridade dos vinhos e proporciona uma melhor experiência ao degustá-los.