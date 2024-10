Encontro para síndicos no Vivo Rio terá plenárias, palestras e painéis para todo o ecossistema condominial - Freepik

Encontro para síndicos no Vivo Rio terá plenárias, palestras e painéis para todo o ecossistema condominialFreepik

Publicado 17/10/2024 16:16 | Atualizado 17/10/2024 16:19

A ex-jogadora de basquete Hortência Marcari será uma das palestrantes do XI Congresso de Síndicos Profissionais e Gestores de Propriedades e Expo Síndico. O encontro acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro, das 8h30 às 19h, no Vivo Rio (Parque do Flamengo). A atleta falará sobre estratégia, valores e atitude de uma campeã, tema que poderá ajudar os gestores a lidarem com as questões condominiais no dia a dia.



O evento terá ainda plenárias condominial e imobiliária, além de palestras e painéis voltados para síndicos profissionais e moradores, administradoras de condomínios, fornecedores e prestadores de serviços do ecossistema condominial. Os ingressos custam a partir de R$ 99,90 em sympla.com.br/evento/xi-congresso-de-sindicos-profissionais-e-gestores-de-propriedades-e-expo-sindico/2459304?referrer=www.google.com.

Curso sobre leilão de imóveis

Já no dia 21, segunda-feira, o advogado Leandro Sender, especializado em Direito Imobiliário, vai ministrar um curso sobre leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. O encontro terá início às 10h, no auditório da Abami (Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário), no Centro. Os ingressos com valores a partir de R$ 150 podem ser comprados em https://encurtador.com.br/9OJEh.