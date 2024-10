Fachada do novo residencial no Bairro Peixoto, em Copacabana, que é retrofit do Hotel Santa Clara - Divulgação

Fachada do novo residencial no Bairro Peixoto, em Copacabana, que é retrofit do Hotel Santa ClaraDivulgação

Publicado 21/10/2024 15:08 | Atualizado 21/10/2024 15:09

Mais um hotel vai virar residencial no Rio com foco no investidor e no aluguel de curta temporada. O Hotel Santa Clara, no Bairro Peixoto, trecho muito valorizado de Copacabana que já foi até cenário de novela, passa por retrofit para abrigar 19 estúdios, a partir de 27 metros quadrados, que serão vendidos prontos para morar e decorados, com preços a partir de R$ 689 mil. A fachada histórica está sendo revitalizada em um projeto que une a arquitetura tão característica do edifício com um novo interior, contemporâneo e aconchegante. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 18 milhões.

Uma das opções de estúdio decorado de empreendimento em Copacabana voltado para locação de curta temporada Divulgação



O foco do Residencial Vilares, empreendimento da Imóvel Vazio, será para investidores rentabilizarem com a locação. O condomínio terá ainda lavanderia OMO, minimercado, bicicletário e espaços delivery, coworking e gourmet. A gestão das unidades e a do condomínio será feita pela startup carioca Lobie, especializada em maximizar a rentabilidade de unidades com este perfil por meio de moradia por assinatura ou aluguel de diárias.



De acordo com Ernesto Otero, CEO da Lobie, os estúdios e o condomínio terão inteligência artificial com check-in 100% online e todo o acionamento dos imóveis também poderá ser feito de forma remota. “A ideia é oferece uma taxa condominial enxuta e uma rentabilidade competitiva para o investidor”, explica Otero.

