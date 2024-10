Parceria permite que arquitetos e urbanistas tenham acesso às normas técnicas da ABNT - Freepik

Publicado 23/10/2024 18:18 | Atualizado 23/10/2024 18:18

Dica importante para arquitetos e urbanistas de todo o país. O CAU/BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil) firmou parceria com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para oferecer aos profissionais acesso gratuito às normas técnicas que asseguram a qualidade e a segurança jurídica no exercício da profissão.

Além de visualizarem as normas sem custo, os profissionais registrados no conselho poderão adquirir e baixar normas técnicas com 66% de desconto e ter acesso aos cursos da ABNT com abatimento de 50%. "Queremos promover a ética e a transparência na profissão, estimulando a aplicação das normas técnicas e facilitando o acesso a ferramentas digitais que otimizem as atividades profissionais", explica Patrícia Sarquis Herden, presidente do CAU/BR.

De acordo com o conselho, os arquitetos e urbanistas registrados e adimplentes com o CAU/BR podem acessar as normas gratuitamente via abntcatalogo.com.br/cau. Depois é só usar o número do CPF cadastrado no Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), já integrado ao sistema da ABNT. A consulta é realizada de forma online, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). O acesso é pessoal e intransferível, não permitindo a visualização compartilhada.