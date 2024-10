Falta de pagamento da cota condominial pode comprometer o funcionamento das unidades - Freepik

Falta de pagamento da cota condominial pode comprometer o funcionamento das unidadesFreepik

Publicado 28/10/2024 08:31 | Atualizado 28/10/2024 11:59

A taxa de inadimplência da cota condominial em setembro chegou a 18%, ultrapassando a média deste ano que ficou em 14%. O resultado é um avanço significativo de 29% no indicador, de acordo com pesquisa da Apsa com base em mais de três mil condomínios que a empresa administra no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Pernambuco.

Segundo o estudo, a inadimplência é observada nos primeiros 30 dias depois do vencimento da taxa condominial. Após o primeiro mês de atraso, 5% dos condôminos continuam sem pagar em dia. Na avaliação de João Marcelo Frey, gerente de Negócios de Condomínios da Apsa, o cenário tem ligação com a Selic (taxa básica de juros) elevada, desemprego e informalidade, inflação e custo elevado de vida.

"Recentemente a Selic chegou a 13,75% ao ano e isso traz consequências a curto e médio prazo. Há aumento da dívida da população brasileira. Segundo o estudo "Pagou Fácil", da financeira Paschoalotto, esse indicador cresceu 10% em 2024. E o endividamento das famílias se reflete diretamente na inadimplência das cotas condominiais", analisa Frey. Ele lembra que, como os juros das taxas condominiais são bem mais baixos - cerca de 1% ao mês - do que os do cartão de crédito, por exemplo, muitos condôminos preferem quitar o cartão para poder comprar itens básicos e atrasam o condomínio. O levantamento também indicou uma piora da situação financeira concentrada nos condomínios com cota de até R$ 500. A taxa verificada nesse segmento é de 28%. "Entendemos que há mais desemprego e perda de renda para essa parcela da população e, por isso, a inadimplência acaba sendo mais alta", afirma executivo.

Além destes fatores, é no segundo semestre que começam a ocorrer as cotas extras como o 13º salário dos funcionários, o que também pode aumentar a inadimplência. "É importante que os condomínios tenham um orçamento atualizado e que estes valores sejam provisionados mensalmente, dentro da cota condominial, para não surpreender os condôminos no final do ano. Vale reforçar que a falta de pagamento das cotas compromete radicalmente o funcionamento das unidades, sejam elas de moradia ou comerciais, já que é com esse dinheiro que os síndicos e gestores pagam os salários dos funcionários, limpeza, segurança, água e energia", lembra Frey.