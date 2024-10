Mulheres vão debater no Sinduscon-Rio diversidade e inclusão, construção sustentável e o novo Plano Diretor carioca - Freepik

Mulheres vão debater no Sinduscon-Rio diversidade e inclusão, construção sustentável e o novo Plano Diretor cariocaFreepik

Publicado 30/10/2024 20:39 | Atualizado 30/10/2024 20:44





Um dos temas será o "Novo Plano Diretor carioca: o que esperar para 2025?", que contará com a participação da arquiteta Juliana Medeiros, liderança regional do Instituto Mulheres do Imobiliário (IMI) e colaboradora da incorporadora Fator Realty. A inciativa também terá a presença de Mariliza Fontes Pereira, CEO da Rio8 Incorporações, que estará no painel “Construção sustentável: um olhar para as práticas sustentáveis cariocas.



Fundado em 2002 pela ex-executiva Elisa Rosenthal, o IMI é a primeira organização feminina do setor atenta às questões de diversidade e inclusão. "Além da promoção da equidade de gênero, também, promovemos educação, capacitação, preservação e desenvolvimento do meio ambiente sustentável. Acreditamos que o futuro do crescimento dentro do mercado imobiliário terá como base a promoção de um ambiente acolhedor, diverso e com boas práticas de governança", explica Elisa, presidente do IMI. Inscrições em: A coluna traz hoje uma dica para as mulheres que trabalham ou que se interessam pelos assuntos do setor. É o encontro gratuito Construindo o Mercado Imobiliário: sustentabilidade, diversidade e novos instrumentos urbanos, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 31, das 9h30 às 15h30, no Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro), na Rua do Senado, 213, Centro.Um dos temas será o "Novo Plano Diretor carioca: o que esperar para 2025?", que contará com a participação da arquiteta Juliana Medeiros, liderança regional do Instituto Mulheres do Imobiliário (IMI) e colaboradora da incorporadora Fator Realty. A inciativa também terá a presença de Mariliza Fontes Pereira, CEO da Rio8 Incorporações, que estará no painel “Construção sustentável: um olhar para as práticas sustentáveis cariocas.Fundado em 2002 pela ex-executiva Elisa Rosenthal, o IMI é a primeira organização feminina do setor atenta às questões de diversidade e inclusão. "Além da promoção da equidade de gênero, também, promovemos educação, capacitação, preservação e desenvolvimento do meio ambiente sustentável. Acreditamos que o futuro do crescimento dentro do mercado imobiliário terá como base a promoção de um ambiente acolhedor, diverso e com boas práticas de governança", explica Elisa, presidente do IMI. Inscrições em: https://evento.blinket.com.br/imi_rj

Experiência gastronômica no estande

A construtora mineira Canopus vai promover neste sábado, dia 2 de novembro, uma experiência gastronômica no estande de vendas do Arq Life Design Botafogo, na Zona Sul do Rio. Quem visitar o espaço poderá degustar hambúrgueres do restaurante Curadoria. A ação acontecerá das 10h às 17h, na Rua Arnaldo Quintela, 24, considerada a oitava mais cool do mundo pela revista Time Out.

Mansões e milhões

A corretora de imóveis e CEO do Grupo On Brokers, Nayara Técia, lançará no dia 5 de novembro (terça-feira), a partir das 18h30, na Livraria da Travessa (Barra da Tijuca), o livro “Entre Mansões e Milhões: A Jornada de uma Visionária”. A publicação traz detalhes da história da executiva, que saiu de Codó (Maranhão) para o Rio de Janeiro para ser atriz. Para pagar o curso, entrou para a corretagem e, na primeira venda, se encantou pelo ramo.