Preço médio do imóvel para venda no Rio fechou em R$ 5.091 no terceiro trimestre - Shutterstock

Preço médio do imóvel para venda no Rio fechou em R$ 5.091 no terceiro trimestreShutterstock

Publicado 06/11/2024 17:28

O preço dos imóveis para venda subiu ligeiramente em São Paulo e no Rio de Janeiro, no 3º trimestre, ficando abaixo da inflação que, de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 0,8%. Na primeira cidade, o avanço foi de 0,1% e na segunda o crescimento foi de 0,56% no período analisado. De acordo com estudo do QuintoAndar, o valor médio do metro quadrado (m²) em São Paulo fechou em R$ 7.216. Já no Rio de Janeiro, o preço médio ficou em R$ 5.091. Para Thiago Reis, gerente de Dados da plataforma, o volume de vendas vem sendo impactado por fatores como o crédito mais caro e a Selic (taxa básica de juros) alta. “Com o aumento da Selic e o reflexo disso na demanda, já que muitos têm adiado o sonho da casa própria, é de se esperar uma estabilização também nos valores dos imóveis”, analisa Reis.

Concurso de arquitetura

O Weefor ARQ, concurso de arquitetura residencial privada, está com inscrições abertas para selecionar projeto de um edifício residencial de 12 mil metros quadrados em Curitiba. Para participar, é preciso acessar https://weefor.arq.br. A expectativa é superar o número de inscritos das edições passadas, que ultrapassaram os 200. De acordo com a incorporadora Weefor, os vencedores receberão um total de R$ 611 mil em prêmios, distribuídos da seguinte forma: o primeiro lugar ganhará R$ 50 mil em premiação e um contrato de R$ 516 mil, totalizando R$ 566 mil; o segundo colocado receberá R$ 30 mil, e o terceiro lugar, R$ 15 mil. O valor arrecadado com a taxa de inscrição será destinado ao Instituto WF, que apoia a realização de projetos de impacto social.