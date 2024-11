Mercado imobiliário do Rio lançou 7.823 unidades no primeiro semestre de 2024 - Freepik

Mercado imobiliário do Rio lançou 7.823 unidades no primeiro semestre de 2024Freepik

Publicado 01/11/2024 11:36 | Atualizado 01/11/2024 11:40

Boas notícias para o setor. O mercado imobiliário da cidade do Rio registrou alta de 115% nos lançamentos no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período 2023. Foram lançadas 7.823 unidades, contra 5.683 no ano passado. Os dados são do Geobrain e foram elaborados pela Abrainc (Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias). No ranking das capitais que se destacaram estão ainda Aracaju, com avanço de 112% nos lançamentos, e Fortaleza com 89%.



Já em relação às vendas, o levantamento indica que Brasília está na liderança, com um crescimento de 96% no Valor Geral de Vendas (VGV). Em seguida está Curitiba, com alta de 40%, e Fortaleza, com 29%. O Rio de Janeiro aparece em sexto lugar com 26% e Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 5.297.152. “Rio de Janeiro, Curitiba e Fortaleza são exemplos claros de capitais que se destacaram tanto em lançamentos quanto em vendas, enquanto Brasília e São Paulo continuam a demonstrar força. Esses resultados refletem a confiança renovada no mercado, criando um ambiente favorável para que o setor mantenha um ritmo de crescimento consistente ao longo do ano”, analisa Luiz França, presidente da Abrainc. Confira os dados completos:



