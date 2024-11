Programa de estágio em engenharia e arquitetura terá duração de 12 a 24 meses - Freepik

Programa de estágio em engenharia e arquitetura terá duração de 12 a 24 mesesFreepik

Publicado 05/11/2024 21:07 | Atualizado 05/11/2024 21:14

Se você é estudante de engenharia civil, a partir do 5º semestre, e de arquitetura (a partir do 6º semestre), a coluna tem uma dica. A construtora Tenda está com inscrições abertas para o seu programa de estágio em obra. As vagas são para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará e Goiânia. A iniciativa tem duração de 12 a 24 meses e carga horária de 30 horas semanais, de segunda a sábado, das 7h às 12h. De acordo com a empresa, os estagiários receberão uma bolsa inicial de R$ 1.700, que aumenta para R$ 1.900 após 13 meses na construtora, treinamento e benefícios como vale-refeição ou alimentação, vale-natal, auxílio transporte, Gympass, seguro de vida, orientação financeira e jurídica, acompanhamento para gestantes e licença-paternidade. Inscrições em estagiodeobratenda.gupy.io.

Realidade aumentada no imóvel

Realidade Aumentada (RA) pode ser utilizada nos imóveis na planta, no contrapiso ou ainda na reforma Divulgação/Coelho da Fonseca

A utilização da tecnologia de Realidade Aumentada (RA) chegou com força ao mercado imobiliário, permitindo que os interessados no imóvel tenham uma experiência diferenciada. A imobiliária Coelho da Fonseca, por exemplo, adotou a RA para as unidades na planta, no contrapiso ou para reforma. Segundo a empresa, enquanto a Realidade Virtual (VR) cria ambientes totalmente virtuais, a RA adiciona elementos digitais ao ambiente real. “Agora, os clientes podem visualizar imóveis ainda na planta de maneira realista, explorar o prédio em escala real e tomar decisões de compra com muito mais segurança”, explica Luiz Coelho da Fonseca, diretor da empresa. A integração da tecnologia é feita em parceria com a R2U, de soluções de AR e 3D.